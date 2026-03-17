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    Aktien New York Ausblick

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    Moderate Gewinne vor US-Zinsentscheid am Mittwoch

    Für Sie zusammengefasst
    • New Yorker Aktienmarkt mit knappen Gewinnen leider
    • Fed Leitzins voraussichtlich unveraendert und Druck
    • Keine Deeskalation im Iran Konflikt absehbar stark
    Aktien New York Ausblick - Moderate Gewinne vor US-Zinsentscheid am Mittwoch
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt zeichnen sich nach der deutlichen Erholung zum Wochenbeginn am Dienstag nur knappe Gewinne ab. Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sorgten die steigenden Ölpreise für anhaltende Konjunktur- und Inflationssorgen. Im Iran-Krieg ist weiter keine Deeskalation abzusehen.

    Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 47.075 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartet IG ebenfalls 0,2 Prozent im Plus bei 24.701 Punkten.

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    Die israelische Luftwaffe flog nach eigenen Angaben große Wellen neuer Angriffe auf Ziele im Iran und im Libanon. Irans Streitkräfte konterten diese laut dem staatlichen iranischen Rundfunk mit neuen Raketenangriffen auf Israel. Auch aus dem Libanon gab es wieder Raketenschläge gegen den südlichen Nachbarn.

    Am Markt gilt es als ausgemacht, dass die amerikanischen Währungshüter den Leitzins auf ihrer morgigen Sitzung nicht ändern werden. Angesichts der kriegsbedingten Unsicherheit träten die jüngsten Konjunkturdaten wie etwa zur Inflationsentwicklung in den Hintergrund, schrieb Naomi Fink, Chief Global Strategist von Amova Asset Management. Die jüngste Umfrage der Bank of America unter Fondsmanagern zeigt zudem, dass diese inzwischen pessimistischer geworden sind und die Barmittelbestände in ihren Portfolios erhöht haben.

    Im Blick steht am Mittwoch auch der im Mai anstehende Führungswechsel bei der Fed und der starke Druck, den US-Präsident Donald Trump auf den scheidenden Vorsitzenden Jerome Powell ausübt. Am Wochenende hatte Trump in seinem Machtkampf mit Powell eine Schlappe erlitten: Ein US-Bundesrichter hatte Vorladungen des Justizministeriums aufgehoben, die sich an die Notenbank richteten.

    Im Januar hatte der Fed-Chef selbst die Vorladung bekanntgemacht. Zudem soll das Justizministerium mit einer Anklage gedroht haben. Der Vorwurf lautete demnach damals, dass Powell im Zusammenhang mit der mehrjährigen Sanierung von Gebäuden der Zentralbank in Washington vor dem Senat Falschaussagen gemacht haben soll. Er wies das zurück.

    Die Aktien von Uber gewannen am Dienstag vorbörslich 3,9 Prozent, nachdem der Fahrdienstvermittler und der Chipriese Nvidia einen Ausbau ihrer Kooperation für autonome Fahrzeuge bekannt gegeben hatten. Im Kielwasser von Uber ging es für die Titel von Konkurrent Lyft um 3,5 Prozent hoch.

    Bei der Fluggesellschaft Delta sorgte der angehobene Umsatzausblick auf das laufende Quartal für ein Kursplus von 5 Prozent.

    Dass der Elektroautobauer Tesla zusammen mit dem südkoreanischen Unternehmen LG Energy Solution eine Batteriefabrik im US-Bundesstaat Michigan errichten will, ließ die Tesla-Titel indes kalt./gl/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 159,9 auf Tradegate (17. März 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +52,86 %/+87,17 % bedeutet.




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