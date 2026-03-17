Ufo startet Urabstimmung bei Lufthansa-Crews
- Lufthansa Kabinenpersonal bereitet sich auf Streik
- Ufo ruft Mitglieder zur Urabstimmung bis Freitag27
- Verhandlungen festgefahren Existenz von 800 risiko
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Lufthansa steigt die Gefahr neuerlicher Streiks. Nach zwei Streikwellen der Piloten machen sich nun die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Kerngesellschaft Lufthansa wie auch der Regionaltochter Cityline bereit für den Arbeitskampf. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung bis Freitag kommender Woche (27. März) aufgerufen. Man rechne mit einem sehr eindeutigen Ergebnis, erklärte Ufo-Chef Joachim Vázquez Bürger.
Die Gewerkschaft hat bei beiden Gesellschaften bereits Warnstreiks organisiert. Gründe für die Eskalation sind aus Sicht der Gewerkschaft die festgefahrenen Verhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und die weiterhin fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. Daran hingen rund 800 Existenzen. Der Flugbetrieb der Regionaltochter soll nach Aussagen des Managements im kommenden Jahr beendet werden. An ihre Stelle tritt eine neue Gesellschaft mit dem ähnlichen Namen Lufthansa City Airlines.
Man habe zunächst den Weg über Gespräche gesucht und die Forderungen jeweils mit Warnstreiks unterstrichen, erklärte Ufo-Verhandlungsführer Harry Jaeger. "Wenn ein Arbeitgeber dennoch stumpf mauert - sei es durch blankes Ignorieren wie bei CityLine, oder durch rigorose inhaltliche Verweigerung wie bei Lufthansa, bleibt einer Gewerkschaft am Ende nur der Schritt, ihre Mitglieder über weitergehende Maßnahmen abstimmen zu lassen."/ceb/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 7,876 auf Tradegate (17. März 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -3,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,49 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +0,98 %/+13,61 % bedeutet.
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Auch als langjähriges Mitglied in der VC bin ich schockiert über diesen Arbeitskampf und welche Folgen dadurch entstehen!
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