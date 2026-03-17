Börsen Update Europa - 17.03. - FTSE Athex 20 stark +1,93 %

Der MDAX steht bei 29.222,28 PKT und gewinnt bisher +0,43 %. Top-Werte: Sartorius Vz. +6,89 %, Fraport +4,47 %, ThyssenKrupp +4,38 % Flop-Werte: Delivery Hero -2,72 %, HENSOLDT -2,29 %, AIXTRON -2,27 %

Der DAX bewegt sich bei 23.679,91 PKT und steigt um +0,27 %. Top-Werte: E.ON +2,46 %, Hannover Rueck +1,86 %, RWE +1,52 % Flop-Werte: Rheinmetall -2,06 %, Scout24 -1,80 %, Beiersdorf -1,36 %

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Der TecDAX steht bei 3.569,26 PKT und gewinnt bisher +0,14 %.

Top-Werte: Sartorius Vz. +6,89 %, Nordex +3,55 %, SMA Solar Technology +2,97 %

Flop-Werte: ATOSS Software -2,48 %, HENSOLDT -2,29 %, AIXTRON -2,27 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.776,62 PKT und steigt um +0,49 %.

Top-Werte: TotalEnergies +3,01 %, Enel +2,71 %, ENI +2,50 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,80 %, Rheinmetall -2,06 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,96 %

Der ATX steht bei 5.340,11 PKT und gewinnt bisher +0,63 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,53 %, EVN +1,62 %, Verbund Akt.(A) +1,58 %

Flop-Werte: BAWAG Group -1,39 %, Andritz -1,26 %, Wienerberger -0,77 %

Der SMI steht bei 12.959,91 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.

Top-Werte: Swiss Re +1,72 %, Sika +1,62 %, UBS Group +1,09 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,32 %, Alcon -1,27 %, CIE Financiere Richemont -0,83 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 7.997,70 PKT und steigt um +0,64 %.

Top-Werte: TotalEnergies +3,01 %, Stellantis +2,99 %, Societe Generale +1,92 %

Flop-Werte: Kering -2,36 %, Dassault Systemes -2,15 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,96 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.037,46 PKT und steigt um +0,11 %.

Top-Werte: Swedbank Shs(A) +2,36 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +2,25 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,82 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,27 %, Securitas Shs(B) -0,32 %, Essity Registered (B) -0,16 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 5.280,00 PKT und steigt um +1,93 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,42 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,76 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,81 %

Flop-Werte: Jumbo -0,97 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,88 %, Piraeus Port Authority -0,53 %