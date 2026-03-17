TotalEnergies Aktie steigt - 17.03.2026

Mit einer Performance von +3,01 % konnte die TotalEnergies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TotalEnergies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 73,89€, mit einem Plus von +3,01 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

TotalEnergies ist ein führendes Energieunternehmen, das sich durch seine Diversifikation in erneuerbare Energien und das Ziel der CO2-Neutralität von seinen Konkurrenten abhebt.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der TotalEnergies Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +35,17 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TotalEnergies Aktie damit um +8,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,13 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TotalEnergies einen Anstieg von +31,77 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,49 % geändert.

TotalEnergies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,62 % 1 Monat +15,13 % 3 Monate +35,17 % 1 Jahr +28,32 %

Informationen zur TotalEnergies Aktie

Es gibt 2 Mrd. TotalEnergies Aktien. Damit ist das Unternehmen 161,57 Mrd.EUR € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Chevron Corporation, ENI und Co.

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,54 %. ENI notiert im Plus, mit +2,46 %. Shell notiert im Plus, mit +2,13 %. Exxon Mobil legt um +0,84 % zu

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Ob die TotalEnergies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TotalEnergies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.