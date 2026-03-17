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    TotalEnergies Aktie steigt - 17.03.2026

    Am 17.03.2026 ist die TotalEnergies Aktie, bisher, um +3,01 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TotalEnergies Aktie.

    Besonders beachtet! - TotalEnergies Aktie steigt - 17.03.2026
    Foto: Michel Spingler - dpa

    TotalEnergies ist ein führendes Energieunternehmen, das sich durch seine Diversifikation in erneuerbare Energien und das Ziel der CO2-Neutralität von seinen Konkurrenten abhebt.

    TotalEnergies aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.03.2026

    Mit einer Performance von +3,01 % konnte die TotalEnergies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TotalEnergies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 73,89, mit einem Plus von +3,01 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der TotalEnergies Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +35,17 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TotalEnergies Aktie damit um +8,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,13 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TotalEnergies einen Anstieg von +31,77 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,49 % geändert.

    TotalEnergies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,62 %
    1 Monat +15,13 %
    3 Monate +35,17 %
    1 Jahr +28,32 %

    Informationen zur TotalEnergies Aktie

    Es gibt 2 Mrd. TotalEnergies Aktien. Damit ist das Unternehmen 161,57 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die TotalEnergies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TotalEnergies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TotalEnergies

    +3,17 %
    +9,48 %
    +15,57 %
    +34,75 %
    +28,12 %
    +36,90 %
    +81,43 %
    +106,87 %
    +566,13 %
    ISIN:FR0000120271WKN:850727



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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