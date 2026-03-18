Docusign überrascht mit Zahlen – Aktie springt nachbörslich an

Konkret meldete das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,01 US-Dollar bei einem Umsatz von 836,9 Millionen US-Dollar. Am Markt war laut FactSet im Schnitt lediglich mit 95 Cent je Aktie und Erlösen von 827 Millionen US-Dollar gerechnet worden.

Die Aktie von Docusign hat nach Vorlage der Quartalszahlen im nachbörslichen Handel zugelegt. Der Anbieter digitaler Signaturlösungen übertraf im vierten Quartal des Geschäftsjahres sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen der Analysten.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgte der Ausblick: Im laufenden ersten Quartal stellt DocuSign einen Umsatz zwischen 822 und 826 Millionen US-Dollar in Aussicht. Auch damit liegt die Prognose über den bisherigen Analystenschätzungen von 812 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit Erlösen von 3,48 bis 3,5 Milliarden US-Dollar und damit ebenfalls mehr, als von der Wall Street bislang erwartet.

Nach den Zahlen gewann die Aktie nachbörslich rund 2,3 Prozent. Dabei bleibt das Papier dennoch angeschlagen: Seit Jahresbeginn hat die Aktie bis zum Schlusskurs am Dienstag bereits 31 Prozent an Wert verloren.

Belastet wurde DocuSign zuletzt wie viele andere Softwarewerte von der Sorge, dass Künstliche Intelligenz bestehende Geschäftsmodelle unter Druck setzen könnte. Das Unternehmen versucht, dem mit einer eigenen KI-Strategie entgegenzutreten. Im Mittelpunkt steht dabei die Plattform Intelligent Agreement Management, kurz IAM, mit der Verträge und Vereinbarungen digital verwaltet und automatisiert werden sollen.

Firmenchef Allan Thygesen verwies darauf, dass sich IAM zunehmend als zentrale Vertragsplattform für Unternehmen unterschiedlicher Größe etabliert. Kunden, die diese Lösung nutzten, hätten im Geschäftsjahr 2026 bereits mehr als 350 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrenden Umsätzen beigesteuert.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die DocuSign Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 47,54USD auf Nasdaq (18. März 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.





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