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    Super Copper kündigt Research-Berichterstattung durch Baader Europe an

    Super Copper kündigt Research-Berichterstattung durch Baader Europe an
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    17. März 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / SUPER COPPER CORP. (CSE: CUPR) (OTCQB: CUPPF) (FWB: N60) („Super Copper“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Baader Europe, powered by AlphaValue, mit einer Equity-Research-Coverage für das Unternehmen begonnen hat. Der vom Metall- und Bergbauanalysten Varun Sikka verfasste und am 16. März 2026 veröffentlichte Erstbericht liefert eine umfassende 50-seitige Analyse der unternehmenseigenen Vorzeigeprojekte im Bereich der Kupfer- und Goldexploration in der chilenischen Bergbauregion Atacama.

     

    Eine Kopie des Research-Berichts steht berechtigten Investoren über die Research-Vertriebskanäle der Baader Bank zur Verfügung.

     

    Über Baader Europe / AlphaValue

     

    Baader Europe, powered by AlphaValue, ist eine führende europäische Equity-Research-Plattform, die für eine Vielzahl von börsennotierten Unternehmen unabhängige Research-Coverages verfasst. Das aus 45 Analysten bestehende gemeinsame Research-Team wurde wiederholt mit Branchenauszeichnungen für seine hohen Qualitätsstandards geehrt und ist dafür bekannt, verschiedenste Top-Pick-Listen outzuperformen. Zu den Unternehmen, über die Baader Europe auf dem Gebiet der Nichteisenmetalle berichtet, zählen Branchengrößen wie Antofagasta, Aurubis, Boliden, Norsk Hydro und Rusal. Der Equity-Research von Baader ist über Bloomberg, Factset, Refinitiv und S&P Capital IQ verfügbar.

     

    Über Super Copper Corp.

     

    Super Copper ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Weiterentwicklung und die Konsolidierung globaler Kupfer-Assets von der frühen Entdeckungs- bis zur späten Entwicklungsphase gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt zurzeit seine Kupferprojekte in der chilenischen Region Atacama weiter, einer Region mit erstklassiger Infrastruktur und der Präsenz globaler Großkonzerne. Durch den Einsatz eines einzigen, ganzheitlichen technischen Teams und einer meilensteinorientierten Erwerbsstrategie strebt Super Copper den Aufbau eines Portfolios skalierbarer Projekte an, die in der Lage sind, die weltweit steigende Nachfrage nach Kupfer zu decken. | www.supercopper.com

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