Apertura Gene Therapy und Viralgen kündigen strategische Zusammenarbeit zur Herstellung von TfR1 CapX an, einem Kapsid der nächsten Generation für Gentherapien zur Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems

Durch diese Zusammenarbeit können Lizenznehmer von Apertura das TfR1 CapX-Plasmid über die integrierte AAV-Herstellungsplattform von Viralgen effizient nutzen, indem sie dessen technisches Know-how einsetzen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, das Scale-up-Verfahren zu erleichtern und einen nahtlosen Übergang von der Forschung zur klinischen Entwicklung zu gewährleisten.

NEW YORK und SAN SEBASTIÁN, Spanien, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Apertura Gene Therapy, ein Biotechnologieunternehmen, das AAV-Kapside der nächsten Generation für die Verabreichung von genetischen Medikamenten entwickelt, und Viralgen, ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das sich auf Gentherapien in Verbindung mit rekombinanten Adeno-assoziierten Viren (rAAV) spezialisiert hat, gaben heute eine strategische Produktionskooperation zur Unterstützung von Gentherapieprogrammen mit Aperturas TfR1 CapX bekannt, einem neuartigen AAV-Kapsid, das auf den menschlichen Transferrin-Rezeptor 1 (hTfR1) abzielt, um die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden.

„Wir gehen davon aus, dass mehrere Partner von Apertura in diesem und im nächsten Jahr Programme mit TfR1 CapX in die klinische Phase einführen werden, und die Zusammenarbeit mit Viralgen soll die Entwicklung neuartiger Therapien mit TfR1 CapX erleichtern", sagte Diego Garzón, Ph.D., Chief Business Officer bei Apertura.

TfR1 CapX ist ein intravenös (IV) verabreichtes AAV-Capsid, das sich an humanes TfR1 bindet, die Blut-Hirn-Schranke überwindet und bei niedriger Dosierung Gewebe im zentralen Nervensystem (ZNS) breitflächig transduziert. TfR1 CapX hat sich im Vergleich zu anderen Geweben als selektiv für das ZNS erwiesen, mit einer robusten Transduktion von Neuronen und Astrozyten in verschiedenen Hirnregionen, wie in umfangreichen präklinischen Tests gezeigt wurde, die von mehreren Gruppen unabhängig voneinander durchgeführt wurden.

„Wir glauben, dass ein gut charakterisierter Produktionsrahmen es ermöglicht, Gentherapieprogramme effizienter in die klinische Entwicklung zu bringen und die Entwicklung effektiverer und skalierbarer Gentherapien zu unterstützen", sagte Jimmy Vanhove, Chief Executive Officer bei Viralgen.

Viralgen hat die Produktion von TfR1 CapX hochgefahren und ist bereit, Forschungs- und klinische Entwicklungsprogramme zu unterstützen. Das etablierte Herstellungsverfahren für die AAV-Plattform wurde bereits in mehr als 1.500 Chargen erfolgreich eingesetzt.