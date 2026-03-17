Besonders beachtet!
Uniper Aktie auf Höhenflug - 17.03.2026
Am 17.03.2026 ist die Uniper Aktie, bisher, um +10,91 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Uniper Aktie.
Uniper ist ein führendes Energieunternehmen in Europa, spezialisiert auf Strom- und Gasproduktion sowie -handel. Es betreibt Kraftwerke in Europa und Russland. Hauptkonkurrenten sind RWE, E.ON und Vattenfall. Unipers Alleinstellungsmerkmal ist sein diversifiziertes Portfolio und die starke Präsenz in der konventionellen Energieerzeugung.
Uniper aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.03.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Uniper Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +10,91 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,84 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Uniper Aktie. Nach einem Plus von +7,84 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 45,75€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Uniper Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +25,51 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Uniper Aktie damit um +36,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Uniper +40,34 % gewonnen.
Uniper Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+36,16 %
|1 Monat
|+30,71 %
|3 Monate
|+25,51 %
|1 Jahr
|-9,23 %
Informationen zur Uniper Aktie
Es gibt 416 Mio. Uniper Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,85 Mrd. € wert.
Uniper Aktie jetzt kaufen?
Ob die Uniper Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Uniper Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.