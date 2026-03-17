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    Tencent Music Entertainment Group Registered (A) Aktie kommt unter die Räder - 17.03.2026

    Am 17.03.2026 ist die Tencent Music Entertainment Group Registered (A) Aktie, bisher, um -12,78 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tencent Music Entertainment Group Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Tencent Music Entertainment Group Registered (A) Aktie kommt unter die Räder - 17.03.2026
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Tencent Music Entertainment Group Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 17.03.2026

    Die Tencent Music Entertainment Group Registered (A) Aktie ist bisher um -12,78 % auf 5,8000 gefallen. Das sind -0,8500  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,13 %, geht es heute bei der Tencent Music Entertainment Group Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Tencent Music Entertainment Group Registered (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -14,67 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tencent Music Entertainment Group Registered (A) Aktie damit um +4,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,54 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tencent Music Entertainment Group Registered (A) -17,42 % verloren.

    Tencent Music Entertainment Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,07 %
    1 Monat -1,54 %
    3 Monate -14,67 %
    1 Jahr +15,32 %

    Informationen zur Tencent Music Entertainment Group Registered (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Tencent Music Entertainment Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,96 Mrd. € wert.

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    Ob die Tencent Music Entertainment Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tencent Music Entertainment Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tencent Music Entertainment Group Registered (A)

    -12,78 %
    +4,07 %
    -1,54 %
    -14,67 %
    +15,32 %
    +72,97 %
    +176,19 %
    ISIN:KYG875771134WKN:A3DTMX





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    Markt Bote
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