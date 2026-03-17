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    Worldline - Aktie erlebt Kurseinbruch -7,40 % - 17.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Worldline Aktie bisher Verluste von -7,40 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Worldline Aktie.

    Besonders beachtet! - Worldline - Aktie erlebt Kurseinbruch -7,40 % - 17.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Worldline ist ein führender Anbieter von Zahlungs- und Transaktionsdienstleistungen, spezialisiert auf Zahlungsabwicklung, E-Commerce und POS-Terminals. Als europäischer Marktführer konkurriert es mit Adyen, PayPal und Stripe. Seine Stärke liegt in umfassenden End-to-End-Lösungen und einer starken europäischen Präsenz.

    Worldline Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.03.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Worldline Aktie. Sie fällt um -7,40 % auf 0,3668. Der Kursrückgang der Worldline Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,35 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,40 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Worldline Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -77,95 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Worldline Aktie damit um -74,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -71,88 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Worldline -76,81 % verloren.

    Worldline Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -74,26 %
    1 Monat -71,88 %
    3 Monate -77,95 %
    1 Jahr -94,79 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Worldline Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bezugsrechte der Worldline-Aktie: Wie Bezüge eingebucht werden, Ausübungsoptionen, Fristen und die Handelbarkeit der Rechte über verschiedene Broker-Plattformen. Zudem wird der Kursverlauf beobachtet, teils fällt der Kurs, und der Spread an Frankfurt als hoch beschrieben. Technische Aspekte betreffen Ordertypen (Limit vs. Market) sowie Unterschiede Web- und App-Ansicht bei Anbietern wie Scalable, IBKR und Trade Republic.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Worldline eingestellt.

    Zur Worldline Diskussion

    Informationen zur Worldline Aktie

    Es gibt 323 Mio. Worldline Aktien. Damit ist das Unternehmen 118,34 Mio. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mastercard Registered (A), Visa (A) und Co.

    Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,18 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,52 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,19 %. Adyen Parts Sociales verliert -0,06 %

    Worldline Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Worldline Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Worldline Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Worldline

    -7,40 %
    -74,26 %
    -71,88 %
    -77,95 %
    -94,79 %
    -99,04 %
    -99,51 %
    -97,76 %
    ISIN:FR0011981968WKN:A116LR



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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