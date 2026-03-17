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    Besonders beachtet!

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    ThyssenKrupp - Aktie legt am 17.03.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher um +5,11 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp - Aktie legt am 17.03.2026 stark zu
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.03.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von +5,11 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 8,1880, mit einem Plus von +5,11 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ThyssenKrupp Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,26 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -13,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,53 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um -16,29 % verloren.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,94 %
    1 Monat -29,53 %
    3 Monate -13,26 %
    1 Jahr +18,46 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der ThyssenKrupp‑Aktie: Übernahmegerüchte (Kone/TK Elevator bis ~25 Mrd. €) und Jefferies‑Upgrade auf Buy (13 €) stehen gegen starke Volatilität mit rund 38% Korrektur. Diskutiert werden Handelsplatz‑Effekte (London vs XETRA), mutmaßliche Short-/Derivateaktivitäten, Equity‑Swaps sowie eine große Instruments‑Meldung von Sunil Jagwani, die vielfach als ökonomisch long interpretiert wird.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,04 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 17.03. - FTSE Athex 20 stark +1,93 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 17.03.2026 / 13:05 CET/CEST Dissemination of …

    Comeback? – Bayer, K+S, Mutares, Rheinmetall und Vincorion - Börse Frankfurt


    Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo „die Musik spielt” und welche Themen an der Börse aktuell besonders stark im Fokus stehen. Und hier entscheidet …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortum, Salzgitter und Co.

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,85 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -0,20 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,50 %. ArcelorMittal legt um +1,69 % zu

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    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    +5,85 %
    -13,94 %
    -29,53 %
    -13,26 %
    +18,46 %
    +60,71 %
    -6,80 %
    -40,70 %
    +6,03 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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