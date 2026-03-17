Entwicklung und Upgrade bei PGT trägt weiterhin zur zukünftigen Nachfragedeckung in Europa und den USA bei

Highlights

- Die Geschäftsleitung von Evion hat in den letzten zwei Wochen eine Reihe von Treffen mit Joint-Venture-Partnern und strategischen Beratern in Indien abgehalten.

- Der Upgrade-Prozess der Stufe 2 wurde als Priorität fortgesetzt, um die starke Nachfrage nach expandierbarem Graphit seitens Käufer aus Europa und den USA zu erfüllen.

- Der Prozess erforderte Produktionspausen im März, um eine sichere Installation zu gewährleisten.

- Die Verkäufe und Exporte setzten sich im bisherigen Quartal fort.

- Das Upgrade der Stufe 2 ist wichtig, damit wir eine Produktions- und Verkaufskapazität von 4.000 – 4.5000 mtpa erreichen und kurz- bis mittelfristig die erhebliche Nachfrage decken können.

- Gespräche mit externen Parteien über Stufe 3 und/oder globale Expansionsmöglichkeiten werden weitergeführt.

- Es wird davon ausgegangen, dass die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten zu einer weltweiten Verknappung von expandierbarem Graphit in den Jahren 2026 und 2027 führen wird.

- Die Anerkennung der EU, dass Graphit eines der wichtigsten kritischen Mineralien ist, das zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit und zur Deckung des zukünftigen Bedarfs für den Einsatz in Militäranwendungen, in der Luft- und Raumfahrt, für Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung und den Elektroniksektor benötigt wird.

David Round, Managing Director, sagte: „Es war erfreulich zu sehen, wie viel Arbeit und Vorbereitungen das Team an unserem Standort für expandierbaren Graphit in der Nähe von Pune, Indien, geleistet hat.

Die Erweiterungen und die Entwicklung unseres Standorts wurden in den vergangenen Monaten fortgesetzt, und wir gehen davon aus, dass diese noch ein paar Monate bis zur Fertigstellung andauern werden. Produktionsmodule und weitere Mittel stehen jetzt zur Verfügung, und wir arbeiten daran, diese mit nur minimaler Unterbrechung der Produktion installieren zu können. Im letzten Quartal kam es zu ein paar Produktionsunterbrechungen, was bei der Abschließung dieser wichtigen Entwicklung der Stufe 2 zu erwarten ist.

Das Board von PGT sieht dies als strategisch wichtigen Prozess, während wir unsere Produktionskapazität ausweiten möchten, um unsere Position als einer der größten Produzenten von expandierbarem Graphit außerhalb von China zu festigen.“

Kurzfristige Aktivitäten und Pläne

Das Board of Directors von PGT hat im vergangenen Monat einige strategische Entscheidungen getroffen, um den Ausbau unserer Anlage fortzusetzen, um die offensichtlich wachsende Nachfrage nach expandierbarem Graphit, der außerhalb von China produziert wird, zu erfüllen.

Abgesehen von unseren bereits bestehenden Märkten in den USA und Europa führen wir aktuell Verhandlungen mit neuen Käufern über umfangreiche Lieferungen in andere Teile Asiens, darunter Japan und Taiwan.

Durch den Abschluss der Stufe 2 wird PGT in der Lage sein, mehr als 4.000 mtpa expandierbaren Graphit mit einem jährlichen Umsatz[1] von rund 18 – 20 Mio. AUD zu produzieren.

Außerdem verhandeln wir zurzeit eine Reihe von Lieferverträgen, die mit erheblichen Investitionen verbunden sein könnten, durch die wir unseren Betrieb in Indien und im Ausland weiter ausbauen könnten.

Abbildung 1 – Teil der erweiterten Anlage von PGT

Abbildung 2- Expandierbarer Graphit, verpackt und fertig für die Verschiffung in die USA

Die Nachfrage nach Graphit und expandierbarem Graphit wächst weiterhin stark

Im Jahr 2023 erkannte das The Hague Centre for Strategic Studies den Bedarf an Graphit als strategischen Rohstoff für die Verteidigung an, um den Anforderungen der europäischen Industrie zu entsprechen.

Zu der Zeit wurde ein Bericht veröffentlicht, der Graphit als besonders wichtig für den Verteidigungssektor anerkennt, und beinhaltet, dass Störungen in den Lieferketten bei kritischen Rohstoffen (CRM) im militärischen Bereich adressiert werden müssen.

Laut dem Bericht stellt Graphit eines der größten Risiken für die Versorgung Europas mit kritischen Mineralien dar, und es muss eine regelmäßige und kontinuierliche Versorgung mit diesem Material sichergestellt werden.

In dem Bericht wurde festgestellt, dass die „Energiewende und die Digitalisierung kritische Mineralien in den Vordergrund der internationalen Politik gerückt haben.“

Die Anerkennung Evions durch die EU als bevorzugter Lieferant von Graphitkonzentrat und Graphitmaterialien für die Zukunft, ist entscheidend, um die europäische Nachfrage nach diesem kritischen Mineral in der Zukunft zu decken[2].

Abbildung 3 - Bericht des The Hague Centre for Strategic Studies: Die Versorgung Europas mit Graphit wird als sehr hohes Risiko für die Deckung des Bedarfs für umfangreiche militärische Anwendungen eingestuft[3]

Abbildung 4 – Teil der Abwasseraufbereitungsanlage, die eine Wasserwiederaufbereitung von 95 % ermöglicht

Abbildung 5 – Teil der letzten Phase der Verarbeitungsanlage

Diese Mitteilung wurde vom Board der Evion Group NL genehmigt.

Kontakt

David Round

Managing Director

Evion Group NL

0411 160 445

Gareth Quinn

Media & Investor Relations

Republic IR

0417 021 312

gareth@republicir.com.au

Sophie Thompson

Marketing & Investor Relations

Evion Group NL

0401 853 959

Weitere Informationen – https://eviongroup.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige der in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich bewusst sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen, in denen die Evion Group tätig ist und tätig werden will, spezifisch sind, sowie die allgemeine Wirtschaftslage, die vorherrschenden Wechselkurse und Zinssätze sowie die Bedingungen auf den Finanzmärkten. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der zukünftigen Leistung oder anderer zukünftiger Ereignisse, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder die Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter des Unternehmens noch andere Personen Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen ergeben. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung spiegeln ausschließlich die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung vertretenen Ansichten wider.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Bezug oder Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. Diese Mitteilung stellt auch keine Anlage- oder Finanzproduktberatung (und keine Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung) dar und ist nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung gedacht. Anleger sollten sich vor einer Anlageentscheidung selbst beraten lassen.

Unternehmensprofil

Die Evion Group (ASX:EVG) ist ein vertikal integriertes Graphiterschließungsunternehmen, das angesichts von Projekten in Madagaskar, Indien und Europa auf Wachstumskurs ist. Wir sind das einzige Graphitprojekt außerhalb Europas, das von der CRA der Europäischen Union als bevorzugter Graphitlieferant für Europa für die Zukunft anerkannt wurde.[4]

Unser Status als strategisches EU-Projekt bietet Evion die folgenden wesentlichen Vorteile:

- Beschleunigte Genehmigungsverfahren: Erleichtert effizientere behördliche Genehmigungen, reduziert potenzielle Verzögerungen erheblich und unterstützt die zeitnahe Projektfortschreibung.

- Verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten: Durch eine spezielle Taskforce unter dem CRM-Board, die die Zusammenarbeit zwischen EU- und nationalen, öffentlichen und privaten Finanzinstituten überwacht, um die Projektfinanzierung zu unterstützen.

- Erhöhte Attraktivität für strategische Stakeholder: Verbessert die Zusammenarbeit mit potenziellen Kreditgebern, Investoren, Abnahmepartnern und staatlich geförderten Finanzierungsinitiativen und positioniert Evion als bevorzugten Partner in der europäischen Landschaft für kritische Mineralien.

Das Projekt Maniry im Süden Madagaskars zielt darauf ab, eine bedeutende hochgradige Graphitressource mit den schnell wachsenden globalen Märkten zu verbinden, die die Elektrifizierung der Welt vorantreiben, wie beispielsweise Hersteller von Batterieanoden. Madagaskar ist nach China der weltweit größte Produzent und Exporteur von Naturgraphit. Eine im Jahr 2022 abgeschlossene endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) ergab, dass Maniry bis zu 21 Jahre lang jährlich bis zu 60 Kilotonnen Graphitkonzentrat produzieren könnte und einen realen Kapitalwert (NPV8) vor Steuern von 263 Millionen US$ aufweist.[5].

Die Evion Group treibt die Möglichkeit voran, feine Flockenprodukte von Maniry für ihr Batterieanodenmaterialprojekt in Deutschland zu liefern, das auf eine Produktion von bis zu 30.000 Tonnen pro Jahr ausgerichtet ist.

Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, auf denen das Produktionsziel für Maniry sowie die aus diesem Produktionsziel abgeleiteten Finanzprognosen in der ASX-Mitteilung vom 3. November 2022 beruhen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Anlage für Batterieanodenmaterial (BAM)

Die Evion Group verfolgt die Möglichkeit, feine Flockenprodukte von Maniry an ihr Batterieanodenmaterialprojekt in Deutschland zu liefern, das auf eine Produktion von bis zu 30.000 Tonnen pro Jahr ausgerichtet ist.

Standort des Projekts Maniry in Madagaskar

Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, auf denen das Produktionsziel für Maniry sowie die aus diesem Produktionsziel abgeleiteten Finanzprognosen in der ASX-Mitteilung vom 3. November 2022 beruhen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Panthera Graphite Technologies ist ein 50:50-Joint-Venture (JV), das mit Metachem Manufacturing Co gegründet wurde, einem erfahrenen Hersteller von expandierbarem Graphit in der Nähe der Stadt Pune in Indien mit über 20 Jahren Betriebsgeschichte.

Die Produktionsstätte von Panthera befindet sich in einer Sonderwirtschaftszone in der Nähe wichtiger Verkehrsinfrastrukturen. Der Betrieb wurde im vierten Quartal 2024 aufgenommen, die erste Lieferung erfolgte im März 2025.

Unser Joint-Venture-Werk für erweiterbaren Graphit in der Nähe von Pune, Indien

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

[1] ASX-Meldungen vom 30. Januar 2025, 6. November 2024 und 21. Juli 2022

[2] ASX-Meldung vom 5. Juni 2025

[3] Benedetta Girardi, Irina Patrahau, Giovanni Cisco und Michel Rademaker (2023). „Strategic raw materials for defence, Mapping European industry needs“, The Hague Centre for Strategic Studies. Strategic-Raw-Materials-for-Defence-HCSS-2023-V2.pdf.

[4] ASX-Mitteilungen vom 5. Juni 2025 und 29. Juli 2025

[5] Siehe ASX-Veröffentlichung vom 3. November 2022 – BlackEarth schließt positive DFS für das Projekt Maniry ab.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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