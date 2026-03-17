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    Pinnacle entdeckt Silber-Blei-Zink-Mineralisierung im Anschluss an LiDAR-Untersuchung bei El Potrero

    Pinnacle entdeckt Silber-Blei-Zink-Mineralisierung im Anschluss an LiDAR-Untersuchung bei El Potrero
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

     

    HÖHEPUNKTE

    • Die im Anschluss an die jüngste LiDAR-Untersuchung im Block „Maria Fernanda 2“ des Potrero Projekts durchgeführten Kartierungs- und Prospektionsarbeiten an den 3 Schächten, 14 Stollen und 22 Gruben haben die Existenz der meisten dieser historischen Abbaustätten bestätigt
    • Im südlich-zentralen Teil des Blocks wurde eine Reihe von Brekzienadern mit Pyrit-Sphalerit-Galena-Mineralisierung entdeckt, die in porphyrischem Andesit vorkommen und sich über etwa 650 Meter entlang des Streichens erstrecken
    • Bei ersten Probenahmen wurden Einzelwerte von bis zu 266 g/t Silber, 4,39% Blei und 2,89% Zink ermittelt; weitere Ergebnisse stehen noch aus
    • Die neue polymetallische Mineralisierung könnte mit dem nur 4 Kilometer entfernten Topia-Distrikt in Zusammenhang stehen

     

    VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 17. März 2026 (TSXV: PINN, OTC: PSGCF, Frankfurt: P9J) / IRW-Press / Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das “Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen im südlichen Block des hochgradigen Gold-Silber-Projekts El Potrero in Durango, Mexiko, bisher unbekannte Silber-Blei-Zink-Mineralisierung (Ag-Pb-Zn) entdeckt hat. Die Entdeckung erfolgte in den ersten Wochen eines Kartierungs- und Prospektionsprogramms, das darauf abzielte, Schächte, Stollen und Prospektionsgruben zu untersuchen, die anhand der kürzlich über dem Grundstück durchgeführten luftgestützten LiDAR-Untersuchung interpretiert worden waren.

     

    Wie am 6. Januar 2026 bekanntgegeben, wurde die LiDAR-Untersuchung über dem gesamten 1.074 Hektar großen Grundstück durchgeführt und bestätigte bekannte strukturelle Trends, umriss bisher unbekannte Strukturen und identifizierte insgesamt 6 Schächte, 64 Stollen und 51 Prospektionsgruben auf den beiden Claim-Blöcken, aus denen das Projekt besteht (Abbildung 1). Die Folgearbeiten vor Ort begannen Anfang Februar im südlichen Claim-Block Maria Fernanda 2 („MF2“) (Abbildung 2), wo 3 Schächte, 14 Stollen und 22 Schürfgruben innerhalb der Konzession interpretiert wurden. 

     

    Im ersten Durchgang der Folgearbeiten wurden mehrere Aufschlüsse mit Silber-Blei-Zink-Sulfiden in verkieselten Brekzienadern in porphyrischem Andesit beobachtet und beprobt. Einzelanalysen mit Werten von bis zu 266 g/t Silber, 4,39% Blei und 2,89% Zink (siehe Tabelle 1 unten) wurden aus bis zu 0,9 Meter langen Kanalproben gewonnen. 

     

    „Wir waren zunächst beeindruckt von dem Potential des Projekts, das sich aus den LiDAR-Daten abzeichnete, und nun ist die Identifizierung von mineralisiertem Adernmaterial in den Schürfer- Abbaustätten ein Beweis für die Effektivität der Untersuchung“, erklärte Robert Archer, President und CEO von Pinnacle. „Die Kombination aus modernster Technologie, den hervorragenden interpretativen Fähigkeiten unseres Beraters bei GeoCloud Analytics in Melbourne, Australien und grundlegenden Folgeprospektionen vor Ort hat zur Entdeckung einer Zone mit polymetallischer Mineralisierung geführt, von der wir zuvor nichts wussten. Das ist Exploration vom Feinsten. 

     

    Die gesamte Mineralisierung im nördlichen „El Potrero“ Block besteht ausschließlich aus Gold und Silber ohne Basismetalle, so dass diese neue Entdeckung für uns ein völlig neues Ziel innerhalb des Projekts darstellt. Allerdings sind alle vier in Betrieb befindlichen Minen rund um das Projekt polymetallisch, so dass diese Mineralisierung nicht völlig überraschend ist, und wir freuen uns darauf, das Ausmaß dieser spannenden neuen Entdeckung weiter zu definieren."

     

    Abbildung 1: Das El Potrero Projekt mit zwei Claim-Blöcken und einfachen Schürfgebieten, wie sie anhand der LiDAR-Vermessung interpretiert wurden

     

    Tabelle 1:  Wichtige Ergebnisse der Kanalprobenahme an neuen polymetallischen Adern bei El Potrero

    Proben-Nr.

    Weite (m)

    Au g/t

    Ag g/t

    Pb %

    Zn %

    EPPR26015

    0,95

    0,151

    26

    0,55

    1,51

    EPPR26018

    0,6

    0,209

    31

    0,72

    2,58

    EPPR26021

    0,45

    0,223

    33

    1,64

    2,89

    EPPR26022

    0,65

    0,222

    41

    0,41

    1,24

    EPPR26023

    0,3

    0,101

    71

    2,39

    2,04

    EPPR26030

    0,3

    0,015

    266

    4,39

    0,13

    EPPR26032

    0,35

    0,109

    91

    2,32

    0,07

    EPPR26033

    0,45

    0,524

    111

    1,67

    0,09

    EPPR26035

    0,65

    0,073

    57

    1,21

    0,14

     

    Der porphyrische Andesit, in dem die Brekzienadern vorkommen, ist stellenweise chloritisiert und Pyrit ist ein häufig vorkommendes Begleitmineral. Ein rhyolitischer Tuff/eine rhyolitische Brekzie überlagert den Andesit und weist typischerweise eine starke argillische Alteration auf, was darauf hindeutet, dass sich die mineralisierten Adern unterhalb der rhyolitischen Deckschicht erstrecken könnten. Es wird angenommen, dass der Rhyolith eine der, wenn nicht sogar die oberste lithologische Einheit der Lower Volcanic Series ist, der häufigsten Wirtsformation für Edel- und Basismetallmineralisierungen im Sierra-Madre-Gürtel im Westen Mexikos. 

     

    Abbildung 2: MF2-Block mit LiDAR-Aufnahmen, die Schürfer-Abbaustätten, die neue Ag-Pb-Zn-Entdeckung und Alterationen zeigen

     

    Die neu entdeckten polymetallischen Adern verlaufen in nordöstlicher Richtung, im Gegensatz zu den vorwiegend nordwestlich verlaufenden Gold-Silber-Adern im nördlichen Teil des Potrero Projekts. Die Adern scheinen sich entlang des Streichens über mindestens 650 Meter zu erstrecken, und weitere Proben wurden zur Untersuchung an SGS Labs in Durango geschickt. Schürferbauten liegen etwa 150 Meter westlich und wurden noch nicht beprobt. Im regionalen Kontext verlaufen die Ag-Pb-Zn-Adern der nur 4 Kilometer entfernten Topia Mine (Abbildung 3) ebenfalls in nordöstlicher Richtung (sie gelten als älter als die nordwestlich verlaufende Goldmineralisierung), und es ist möglich, dass diese neuen Adern eine Erweiterung der Mineralisierung des Topia-Distrikts darstellen. 

     

    Folgekartierungen, Probenahmen und Prospektionen werden im MF2-Block fortgesetzt und im unexplorierten Teil des nördlichen El Potrero Blocks aufgenommen, wo anhand der LiDAR-Untersuchung Schürfer-Abbaustätten interpretiert wurden (Abbildung 1).

     

    Abbildung 3:  Regionale Lage des El Potrero Projekts

     

    Qualifizierte Person

     

    Herr Jorge Ortega, P. Geo, eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person und Verfasser des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Potrero Projekt, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft, verifiziert und zur Veröffentlichung freigegeben.

     

    Über das Potrero Projekt

     

    El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine mit einer Kapazität von 250 t/Tag (Guanajuato Silver).

     

    Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotenzial aufweist.

     

    Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten können saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in drei Kilometern Entfernung.

     

    Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, vorbehaltlich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.

     

    Über Pinnacle Silver and Gold Corp.

     

    Pinnacle konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen auf Distriktebene in  Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig erforschtes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potenzial für eine kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen ArgosyGoldmine und dem  angrenzenden North BirchProjekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

     

    Gezeichnet: “Robert A. Archer”

    President & CEO

     

    Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

     

    Email:  info@pinnaclesilverandgold.com

    Tel.:  +1 (877) 271-5886 ext. 110

    Webseite: www.pinnaclesilverandgold.com

     

    HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

     

    Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kommentare zu Prognosen und Vorhersagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind daher mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Obwohl Pinnacle Silver and Gold der Ansicht ist, dass diese Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, unabhängig davon, ob diese in dieser Pressemitteilung oder in einer Frage-und-Antwort-Runde im Zusammenhang mit diesen Informationen gemacht wurden.

     

    Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
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    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Pinnacle Silver and Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,03 % und einem Kurs von 0,076EUR auf Tradegate (17. März 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.





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