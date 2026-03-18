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    Musk greift bei Batterien zu

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    Tesla: 4,3-Milliarden-Dollar-Deal mit LG befeuert Energie-Fantasie

    Tesla zündet die nächste Milliarden-Wette: Für 4,3 Milliarden US-Dollar sichert sich der Konzern Batteriezellen von LG – und setzt damit ein klares Signal für das boomende Speicher-Geschäft.

    Musk greift bei Batterien zu - Tesla: 4,3-Milliarden-Dollar-Deal mit LG befeuert Energie-Fantasie
    Foto: Tesla - https://www.tesla.com

    Tesla treibt den Ausbau seines Energiegeschäfts voran und hat sich dafür Batteriezellen im Wert von mehreren Milliarden gesichert. Wie der US-Nachrichtensender CNBC berichtet, hat der Konzern von Elon Musk mit LG Energy Solution eine Vereinbarung über Lieferungen im Volumen von 4,3 Milliarden US-Dollar geschlossen. Die Zellen werden in einem Werk im US-Bundesstaat Michigan produziert, das ursprünglich für ein Gemeinschaftsprojekt von LG und General Motors vorgesehen war.

    Nachdem sich GM Ende 2024 aus dieser Batteriefabrik zurückgezogen und seinen Anteil an LG verkauft hatte, wurde das Werk auf die Produktion prismatischer LFP-Zellen umgerüstet. Genau diese Technik soll nun für Teslas Energiespeicherlösungen genutzt werden. LG will dafür in Lansing eigens Produktionslinien für den Auftrag einrichten.

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    Für Tesla ist der Deal strategisch bedeutsam. Zwar stammt der Großteil der Erlöse weiterhin aus dem Autogeschäft, doch die Sparte Energie wächst inzwischen deutlich dynamischer. Dort vertreibt der Konzern unter anderem Powerwall-Systeme für Haushalte sowie Megapack- und Megablock-Lösungen für große Speicherprojekte. Diese Anlagen gewinnen an Bedeutung, da sie Strom aus Solar- und Windkraft oder aus verbrauchsschwachen Zeiten speichern und bei hoher Nachfrage wieder ins Netz abgeben können.

    Im vergangenen Jahr legte der Umsatz der Energiesparte um 27 Prozent auf 12,8 Milliarden US-Dollar zu und machte damit 13 Prozent des Konzernumsatzes aus. Das Autogeschäft belastete mit einem Rückgang um zehn Prozent hingegen die Gesamtentwicklung.

    Allerdings ist das Geschäftsfeld kein Selbstläufer. Tesla verweist selbst auf Margendruck durch günstigere Wettbewerber und auf höhere Kosten durch Zölle. Trotzdem dürfte der Milliardenauftrag an LG am Markt als Signal gewertet werden. Tesla setzt nicht nur auf E-Autos, sondern auch zunehmend auf das boomende Geschäft mit stationären Stromspeichern.

    Die Tesla-Aktie schloss den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Plus von rund einem Prozent bei 399,27 US-Dollar je Anteilschein ab. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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