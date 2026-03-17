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    KORREKTUR

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    Kopfschütteln bei Commerzbank-Chefin Orlopp über Unicredit-Vorgehen

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit bietet Tauschangebot fuer Commerzbank202
    • Bettina Orlopp zeigt Irritation wegen Unicredit24
    • Aufschlag vier Prozent nur gering beim Schlusskurs
    KORREKTUR - Kopfschütteln bei Commerzbank-Chefin Orlopp über Unicredit-Vorgehen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Berichtigt wird im vierten Absatz, zweiter Satz, die Quelle: Laut Insidern rpt laut Insidern hat die Mailänder Großbank die Regierung in Rom aber durchaus über das geplante Vorgehen informiert.)

    FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Das von der italienischen Großbank Unicredit am Montag angekündigte Übernahmeangebot für die Commerzbank sorgt bei deren Chefin für Irritation. "Ich verstehe es nicht", sagte Bettina Orlopp in einer Telefonkonferenz mit Investoren. Das Vorgehen der Unicredit fühle sich für sie nach einem "taktischem Manöver an". Dies begründete die Managerin unter anderem damit, dass der Aufschlag im Vergleich zum aktuellen Marktwert der Commerzbank nur gering sei.

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    Die Unicredit, die direkt über Aktien und indirekt über Finanzinstrumente mehr als 29 Prozent an der Commerzbank hält, hatte zu Wochenbeginn ein freiwilliges Übernahmeangebot für den Frankfurter Dax-Konzern angekündigt.

    In einem freiwilligen Tauschangebot will die italienische Großbank für sämtliche Commerzbank-Aktien je 0,485 neue Unicredit-Papiere bieten. Das entspricht den Angaben zufolge einem Preis von 30,80 Euro je Commerzbank-Anteil oder einem Aufschlag von vier Prozent zum Schlusskurs vom 13. März. Damit bewertet die Unicredit die Commerzbank mit knapp 35 Milliarden Euro.

    Es habe keine Vorwarnung oder vorherige Kontaktaufnahme seitens der Unicredit gegeben, sagte Orlopp. Laut Insidern hat die Mailänder Großbank die Regierung in Rom aber durchaus über das geplante Vorgehen informiert, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag berichtete.

    Die Unicredit wirbt seit langem um die Commerzbank, diese besteht jedoch auf ihrer Eigenständigkeit und bekommt dabei Unterstützung von der Bundesregierung.

    Orlopp verwies in der Telefonkonferenz im Zusammenhang mit dem Vorgehen der Unicredit auch erneut auf die finanzielle Gesundheit der Commerzbank. Das Institut hatte 2025 ein Rekordergebnis eingefahren. Der Start in 2026 sei "sehr gut" gewesen, sagte die Managerin. Sie sei "sehr zuversichtlich" mit Blick auf die für das laufende Jahr ausgegebenen Finanzziele./lew/tav/stw/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 23.742 auf Ariva Indikation (17. März 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +6,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 36,97 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +3,72 %/+18,97 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des UniCredit-Angebots auf die Commerzbank-Aktie: das Angebot schafft offenbar einen Abwärtsschutz, koppelt den CoBa-Kurs an UniCredit, begrenzt das Verlustrisiko und könnte durch geringe Free‑float/Buybacks Kurse stützen. Erwartetes verbessertes Angebot, Spekulationen zu weiteren Bietern sowie Hinweise auf Derivate-/Optionsgewinne und technische Absicherungen werden diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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