    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Showdown um die Ölroute

    529 Aufrufe 529 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dalio: "Letzte Schlacht um Hormus" entscheidet über Öl, Dollar & Amerikas Macht

    Die Straße von Hormus wird laut Ray Dalio zur entscheidenden Front im Iran-Konflikt. Eine Niederlage könnte das globale Machtgefüge erschüttern.

    Für Sie zusammengefasst
    Showdown um die Ölroute - Dalio: "Letzte Schlacht um Hormus" entscheidet über Öl, Dollar & Amerikas Macht
    Foto: picture alliance / NurPhoto | Pedro Fiuza

    Der Hedgefonds-Gründer Ray Dalio warnt vor einer möglichen entscheidenden Eskalation im Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran. Im Zentrum steht die Straße von Hormus – eine der wichtigsten Ölpassagen der Welt. Wer diese Meerenge kontrolliert, könnte laut Dalio nicht nur den Verlauf des Krieges bestimmen, sondern auch die Zukunft der globalen Machtordnung.

    "Es läuft alles darauf hinaus, wer die Straße von Hormus kontrolliert", schrieb Dalio auf X. Durch die Meerenge fließt täglich etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung. Sollte der Iran dauerhaft Einfluss darauf behalten, welche Schiffe die Passage nutzen dürfen, könnte dies aus Dalios Sicht als Niederlage der USA interpretiert werden – unabhängig davon, wie der Krieg offiziell endet.

    Der Investor zieht dabei eine historische Parallele zur Suezkrise von 1956. Damals verlor Großbritannien nach einer militärischen Niederlage massiv an internationalem Einfluss – ein Ereignis, das Historiker oft als Beginn des Niedergangs des britischen Weltreichs sehen. Dalio argumentiert, dass sich ein ähnliches Muster in der Geschichte immer wieder gezeigt habe: Eine aufstrebende Macht stellt ein dominierendes Imperium an einer entscheidenden Handelsroute in Frage, während Kapital, Allianzen und Einfluss sich anschließend rasch zum Gewinner verlagern.

    Besonders kritisch sei die Lage, weil die USA bereits stark verschuldet seien. Wenn ein dominierendes Land finanziell unter Druck steht und gleichzeitig militärische Schwäche zeigt, kann dies laut Dalio einen Vertrauensverlust auslösen. "Achten Sie darauf, dass Verbündete und Gläubiger das Vertrauen verlieren, dass der Status als Reservewährung verloren geht, dass Schuldenwerte verkauft werden und dass die Währung schwächer wird, insbesondere im Verhältnis zu Gold", schrieb er.

    Die Situation rund um die Straße von Hormus bleibt derzeit unklar. Die Passage ist seit Wochen stark eingeschränkt, während einzelne Tanker weiterhin versuchen, die Route zu nutzen. US-Präsident Donald Trump kritisierte zuletzt Verbündete dafür, dass sie sich nicht ausreichend an der Sicherung der Wasserstraße beteiligten, erklärte später jedoch, die USA könnten die Situation auch allein bewältigen. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hingegen sagte, die Meerenge sei "offen und nur für Feinde geschlossen".

    Dalio sieht beide Seiten in einer Sackgasse. Diplomatische Lösungen hält er für unwahrscheinlich. "Zwar ist die Rede davon, diesen Krieg mit einem Abkommen zu beenden, doch jeder weiß, dass kein Abkommen diesen Krieg lösen wird, weil Abkommen wertlos sind", schrieb er weiter. Entscheidend sei letztlich, welche Seite die Kontrolle über die Straße von Hormus erlangt – eine Konfrontation, die laut Dalio "wahrscheinlich die schlimmste Phase des Konflikts" noch bevorstehen lässt.

    Ein entscheidender Faktor sei dabei die unterschiedliche Motivation der Konfliktparteien. Für die iranische Führung gehe es um das Überleben des Regimes, während für die USA vor allem wirtschaftliche Folgen wie steigende Benzinpreise im Mittelpunkt stehen. "Im Krieg ist die Fähigkeit, Schmerz zu ertragen, noch wichtiger als die Fähigkeit, Schmerz zuzufügen", so Dalio.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Showdown um die Ölroute Dalio: "Letzte Schlacht um Hormus" entscheidet über Öl, Dollar & Amerikas Macht Die Straße von Hormus wird laut Ray Dalio zur entscheidenden Front im Iran-Konflikt. Eine Niederlage könnte das globale Machtgefüge erschüttern.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     