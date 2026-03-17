Dalio: "Letzte Schlacht um Hormus" entscheidet über Öl, Dollar & Amerikas Macht

"Es läuft alles darauf hinaus, wer die Straße von Hormus kontrolliert", schrieb Dalio auf X. Durch die Meerenge fließt täglich etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung. Sollte der Iran dauerhaft Einfluss darauf behalten, welche Schiffe die Passage nutzen dürfen, könnte dies aus Dalios Sicht als Niederlage der USA interpretiert werden – unabhängig davon, wie der Krieg offiziell endet.

Der Hedgefonds-Gründer Ray Dalio warnt vor einer möglichen entscheidenden Eskalation im Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran. Im Zentrum steht die Straße von Hormus – eine der wichtigsten Ölpassagen der Welt. Wer diese Meerenge kontrolliert, könnte laut Dalio nicht nur den Verlauf des Krieges bestimmen, sondern auch die Zukunft der globalen Machtordnung.

Der Investor zieht dabei eine historische Parallele zur Suezkrise von 1956. Damals verlor Großbritannien nach einer militärischen Niederlage massiv an internationalem Einfluss – ein Ereignis, das Historiker oft als Beginn des Niedergangs des britischen Weltreichs sehen. Dalio argumentiert, dass sich ein ähnliches Muster in der Geschichte immer wieder gezeigt habe: Eine aufstrebende Macht stellt ein dominierendes Imperium an einer entscheidenden Handelsroute in Frage, während Kapital, Allianzen und Einfluss sich anschließend rasch zum Gewinner verlagern.

Besonders kritisch sei die Lage, weil die USA bereits stark verschuldet seien. Wenn ein dominierendes Land finanziell unter Druck steht und gleichzeitig militärische Schwäche zeigt, kann dies laut Dalio einen Vertrauensverlust auslösen. "Achten Sie darauf, dass Verbündete und Gläubiger das Vertrauen verlieren, dass der Status als Reservewährung verloren geht, dass Schuldenwerte verkauft werden und dass die Währung schwächer wird, insbesondere im Verhältnis zu Gold", schrieb er.

Die Situation rund um die Straße von Hormus bleibt derzeit unklar. Die Passage ist seit Wochen stark eingeschränkt, während einzelne Tanker weiterhin versuchen, die Route zu nutzen. US-Präsident Donald Trump kritisierte zuletzt Verbündete dafür, dass sie sich nicht ausreichend an der Sicherung der Wasserstraße beteiligten, erklärte später jedoch, die USA könnten die Situation auch allein bewältigen. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hingegen sagte, die Meerenge sei "offen und nur für Feinde geschlossen".

Dalio sieht beide Seiten in einer Sackgasse. Diplomatische Lösungen hält er für unwahrscheinlich. "Zwar ist die Rede davon, diesen Krieg mit einem Abkommen zu beenden, doch jeder weiß, dass kein Abkommen diesen Krieg lösen wird, weil Abkommen wertlos sind", schrieb er weiter. Entscheidend sei letztlich, welche Seite die Kontrolle über die Straße von Hormus erlangt – eine Konfrontation, die laut Dalio "wahrscheinlich die schlimmste Phase des Konflikts" noch bevorstehen lässt.

Ein entscheidender Faktor sei dabei die unterschiedliche Motivation der Konfliktparteien. Für die iranische Führung gehe es um das Überleben des Regimes, während für die USA vor allem wirtschaftliche Folgen wie steigende Benzinpreise im Mittelpunkt stehen. "Im Krieg ist die Fähigkeit, Schmerz zu ertragen, noch wichtiger als die Fähigkeit, Schmerz zuzufügen", so Dalio.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



