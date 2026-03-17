Prince Kohli, CEO von Sauce Labs, sagt, die 1-Billionen-Dollar-Branche für Softwarequalität habe seit 20 Jahren auf dem „falschen Ansatz aufgebaut“

Die Einführung der neuen „Sauce AI for Test Authoring“ zielt auf den arbeitsintensivsten Teil der 22 % der IT-Budgets ab, die für die Qualitätssicherung aufgewendet werden, indem sie die Entwicklungsteams dazu bringt, von der Erstellung von Testfällen zur Definition von Geschäftsabsichten überzugehen, die die Plattform autonom in sich selbst verbessernde Testsuiten umwandelt.

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 17. März 2026 / Sauce Labs Inc., die weltweit größte Plattform für Testautomatisierung über den gesamten Lebenszyklus, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von „Sauce AI for Test Authoring“ bekannt, einem KI-Agenten, der Geschäftsabsichten in framework-unabhängige, ausführbare Testsuiten übersetzt, die sofort auf den virtuellen und realen Geräte-Clouds von Sauce Labs ausgeführt werden können.

Diese Einführung bringt ein neues Paradigma für DevOps: Intent-Driven Testing, das darauf ausgelegt ist, die „Velocity- und Qualitätslücke“ zu überbrücken – die wachsende Kluft zwischen der Geschwindigkeit, mit der KI Code generiert, und der Langsamkeit, mit der Teams diesen auf Unternehmensniveau validieren können.

Die Erstellung hochwertiger Tests ist einer der hartnäckigsten Engpässe in der Softwareentwicklung. Entwickler verbringen mehr als 30 % ihrer Zeit mit dem Schreiben und der Pflege von Testsuiten, während nicht-technische Teammitglieder, Business-Analysten, Produktmanager und manuelle QA-Tester mit fundiertem Fachwissen aufgrund der erforderlichen Programmierkenntnisse vollständig von der Automatisierung ausgeschlossen bleiben.

Transformation der 1-Billionen-Dollar-Ausgaben für Qualitätssicherung und Engineering

Heute wenden Fortune-2000-Unternehmen 22 % bis 25 % ihres gesamten IT-Budgets für Qualitätssicherung und Entwicklung auf, was insgesamt jährlichen Gesamtausgaben von über 1 Billion Dollar in der globalen Unternehmens-IT entspricht. Da diese Unternehmen GenAI einsetzen, um Code mit bis zu zehnmal höherer Geschwindigkeit als bisher auszuliefern, stehen sie vor mehreren zentralen Herausforderungen: