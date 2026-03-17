Maxon steigt mit neuer Echtzeit-Archviz-Lösung offiziell in den AEC-Markt ein

Redshift for Vectorworks jetzt verfügbar, Autodesk Revit Beta offen für Anmeldungen und Graphisoft Archicad kommt im Laufe des Jahres 2026. Maxon gibt einen tieferen Einblick in seinen End-to-End-3D-Workflow für Architekten und Designer – für 2026 und darüber hinaus.

BAD HOMBURG, DE / ACCESS Newswire / March 17, 2026 / Maxon, Entwickler von leistungsstarken, leicht zugänglichen Softwarelösungen für Kreative in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte, Gaming und mehr, gibt heute die kommerzielle Verfügbarkeit von Redshift for Vectorworks bekannt. Darüber hinaus kündigt das Unternehmen den Launch der Beta-Version von Redshift for Autodesk Revit an. Das ist der nächste wichtige Meilenstein bei der Expansion von Maxon in den Markt für Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen (Architecture, Engineering & Construction, AEC), wobei weitere Integrationen geplant sind.

Die AEC-Lösung von Maxon wurde für Architekten und Innenarchitekten entwickelt und integriert die branchenerprobte Rendering-Technologie Redshift und die kreative Tiefe von Cinema 4D direkt in professionelle Archviz-Workflows. Maxon hat ein natives Plugin für führende CAD/BIM-Plattformen entwickelt und steigt mit Redshift for Vectorworks offiziell in den Markt ein. Das Plugin wird zeitgleich mit der Veröffentlichung von Vectorworks 2026 Update 4 auf den Markt gebracht. Die Lösung ermöglicht Anwendern den nahtlosen Übergang von Echtzeit-Designvorschauen zu fotorealistischen Highend-Renderings innerhalb eines einheitlichen Ökosystems. Redshift for Revit, das sich derzeit in der Beta-Phase befindet, wird noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, und für 2026 und 2027 sind weitere Integrationen geplant.

„Die Tools von Maxon haben eine lange Tradition in der Medien- und Unterhaltungsbranche. Sie werden von den Kreativteams hinter vielen beliebten Hollywood-Filmen für die Erstellung Oscar-gekrönter visueller Effekte eingesetzt“, so Nicolas Burtnyk, Executive VP Rendering bei Maxon. „Jetzt bringen wir diese Magie auch zu Architekten und Innenarchitekten und helfen ihnen, ihre Vision in kinoreife visuelle Erlebnisse umzusetzen, die der großen Leinwand würdig sind.“