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    thyssenkrupp nucera startet FEED-Studie für 260-MW Wasserstoffprojekt in Indien

    Mit einem 260-MW-Großprojekt für grünen Wasserstoff in Indien erweitert thyssenkrupp nucera sein Portfolio und setzt neue Maßstäbe für nachhaltige Ammoniakproduktion.

    thyssenkrupp nucera startet FEED-Studie für 260-MW Wasserstoffprojekt in Indien
    Foto: thyssenkrupp nucera
    • thyssenkrupp nucera hat den Auftrag für eine FEED‑Studie für ein 260‑MW‑Projekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Indien erhalten; Auftraggeber ist Juno Joule Green Energy Private Limited.
    • Die FEED‑Studie soll ein Integrationskonzept für die alkalische Wasserelektrolyse in die Anlageninfrastruktur entwickeln; thyssenkrupp nucera prüft anschließend einen möglichen EPF‑Auftrag (Engineering, Procurement, Fabrication).
    • Das Projekt ist Teil eines größeren Komplexes zur Produktion von grünem Ammoniak (in Kooperation mit SELECT Energy) und soll RFNBO‑konformes Ammoniak vorwiegend nach Europa exportieren.
    • Die Stromversorgung der Anlage soll vollständig aus erneuerbaren Quellen stammen (Kombination aus Solar-, Wind‑ und Wasserkraft).
    • Die finale Investitionsentscheidung (FID) wird für das Geschäftsjahr 26/27 angestrebt; nach der FEED‑Phase ist der Abschluss eines EPF‑Vertrags geplant.
    • thyssenkrupp nucera betont dies als erstes indisches Projekt im Portfolio und unterstreicht seine Erfahrung als Elektrolyse‑Technologieanbieter (über 600 installierte Projekte, >10 GW Gesamtleistung); das Unternehmen ging Juli 2023 an die Frankfurter Börse.

    Der nächste wichtige Termin, Virtuelles SdK Anleger Forum, bei thyssenkrupp nucera ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,3725EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,07 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,4000EUR das entspricht einem Plus von +0,33 % seit der Veröffentlichung.


    thyssenkrupp nucera

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