thyssenkrupp nucera startet FEED-Studie für 260-MW Wasserstoffprojekt in Indien
Mit einem 260-MW-Großprojekt für grünen Wasserstoff in Indien erweitert thyssenkrupp nucera sein Portfolio und setzt neue Maßstäbe für nachhaltige Ammoniakproduktion.
Foto: thyssenkrupp nucera
- thyssenkrupp nucera hat den Auftrag für eine FEED‑Studie für ein 260‑MW‑Projekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Indien erhalten; Auftraggeber ist Juno Joule Green Energy Private Limited.
- Die FEED‑Studie soll ein Integrationskonzept für die alkalische Wasserelektrolyse in die Anlageninfrastruktur entwickeln; thyssenkrupp nucera prüft anschließend einen möglichen EPF‑Auftrag (Engineering, Procurement, Fabrication).
- Das Projekt ist Teil eines größeren Komplexes zur Produktion von grünem Ammoniak (in Kooperation mit SELECT Energy) und soll RFNBO‑konformes Ammoniak vorwiegend nach Europa exportieren.
- Die Stromversorgung der Anlage soll vollständig aus erneuerbaren Quellen stammen (Kombination aus Solar-, Wind‑ und Wasserkraft).
- Die finale Investitionsentscheidung (FID) wird für das Geschäftsjahr 26/27 angestrebt; nach der FEED‑Phase ist der Abschluss eines EPF‑Vertrags geplant.
- thyssenkrupp nucera betont dies als erstes indisches Projekt im Portfolio und unterstreicht seine Erfahrung als Elektrolyse‑Technologieanbieter (über 600 installierte Projekte, >10 GW Gesamtleistung); das Unternehmen ging Juli 2023 an die Frankfurter Börse.
Der nächste wichtige Termin, Virtuelles SdK Anleger Forum, bei thyssenkrupp nucera ist am 26.03.2026.
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