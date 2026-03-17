Wenn der Ölpreis wieder fällt, dürfte diese Aktie durch die Decke gehen!

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Royal Caribbean Cruises

Die Aktien von Kreuzfahrtanbietern gehörten in den vergangenen Jahren innerhalb der Konsumgütersparte zu den erfolgreichsten Wertpapieren. Trotz anhaltender Konsumflaute, Lebenshaltungskostenkrise und einer schlechten Verbraucherstimmung zeigte sich die Branche robust. An ihrer Reiselust waren Konsumentinnen und Konsumenten nicht zu Einsparungen bereit.

Doch nicht überall ist die Erholung nach dem Corona-Crash gleich schnell vorangeschritten. Während die Anteile von Unternehmen wie TUI und Carnival noch immer meilenweit von früheren Allzeithochs entfernt sind, konnte vor allem Royal Caribbean Cruises (kurz: Royal Caribbean) im vergangenen Jahr zu neuen Rekordnotierungen segeln. Der Konzern ist fundamental inzwischen der am besten aufgestellte Kreuzfahrtveranstalter und weist gleichzeitig das höchste Wachstum auf. Das belegen die vor Kurzem vorgestellten Quartalszahlen sowie die angriffslustige Prognose eindrucksvoll.

In den vergangenen Wochen ist die Aktie nichtsdestotrotz unter die Räder gekommen. Der Iran-Krieg sowie die stark gestiegenen Rohölpreise belasten die Geschäftsaussichten und könnten außerdem zu einer gehemmten Reiselust unter Verbraucherinnen und Verbrauchern sorgen – insbesondere dann, wenn es zu einem erneuten Inflationsschub kommen sollte. Bleibt ein solcher allerdings aus, etwa weil die kriegerischen Auseinandersetzungen beigelegt werden, ist die Aktie von Royal Caribbean in einer hervorragenden Ausgangslage für einen raschen Rebound und eine Rückkehr zu alter Stärke.

Royal Caribbean Cruises Chartsignale

Kurzfristiger Abwärtstrend: Die Anteile von Royal Caribbean befinden sich nach einem Dreifach-Top bei 350 US-Dollar in einer korrektiven Abwärtsbewegung.

Die Anteile von Royal Caribbean befinden sich nach einem Dreifach-Top bei 350 US-Dollar in einer korrektiven Abwärtsbewegung. Verkaufssignal droht: In den gleitenden Durchschnitten zeichnet sich ein Death Cross und damit ein Verkaufssignal ab.

In den gleitenden Durchschnitten zeichnet sich ein Death Cross und damit ein Verkaufssignal ab. Entspannung in Sicht: Sowohl im RSI als auch im Trendstärkeindikator MACD liegen erste Entspannungssignale, darunter bullishe Divergenzen, vor.

Sowohl im RSI als auch im Trendstärkeindikator MACD liegen erste Entspannungssignale, darunter bullishe Divergenzen, vor. Übergeordneter Trend intakt: Trotz technischer Schwierigkeiten befindet sich die Aktie in einem mehrjährigen Aufwärtstrend mit hoher Dynamik. Fortsetzung wahrscheinlich.

Top-Einstiegschance bei Royal Caribbean

Seit Mitte 2022 befindet sich die Aktie von Royal Caribbean in einer übergeordneten Aufwärtsbewegung, deren Trend sich vor allem im vergangenen Jahr beschleunigt hat. Zwar sorgte der Zoll-Crash im April zwischenzeitlich für Gegenwind, der konnte aber rasch ad acta gelegt werden, sodass den Anteilen ausgehend vom Tief bei 164,01 US-Dollar mehr als eine Verdopplung und ein Rekordhoch bei 366,50 US-Dollar gelungen ist.

Operativ wurde der Rebound durch anhaltend starke Geschäfte und eine zwar überdurchschnittliche, insgesamt aber moderate Unternehmensbewertung gestützt. Die Erlöse legten im abgelaufenen Geschäftsjahr um 8,7 Prozent auf 17,9 Milliarden US-Dollar zu, während der operative Ertrag überproportional um 19,2 Prozent gesteigert werden konnte. Für die kommenden drei Jahre strebt das Unternehmen im Rahmen seiner Effizienzinitiative "Perfecta" eine durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) des Gewinns pro Aktie von 20 Prozent an.

Nicht nur Iran, auch eine Top-Bildung sorgte für Verluste

Im Bereich von 350 US-Dollar ist es nach einer Erholungsrallye um den Jahreswechsel herum zu einer Top-Bildung gekommen. Diese führte erst aus charttechnischen Gründen und später dann aus politischen Gründen zu anhaltenden Verlusten und der aktuell zu beobachtenden Korrektur.

Wenngleich sich die Aktie bereits etwas erholen konnte, ist die Gefahr noch nicht gebannt, denn die technische Ausgangslage hat sich deutlich eingetrübt. Die Aktie notiert unter ihren gleitenden Durchschnitten, die außerdem ein Death Cross und damit ein Verkaufssignal befürchten lassen. Außerdem wurde die Abwärtsbewegung durch fallende technische Indikatoren bestätigt.

Die Schwäche stellt jetzt gleichzeitig auch eine Chance dar

Gleichzeitig gibt es aber auch Grund zur Hoffnung. Im Relative-Stärke-Index (RSI) lagen zwar lange bearishe Divergenzen vor, kurzfristig ist es jedoch zu einem zaghaften Aufwärtstrend gekommen, der ausgehend von überverkauften Niveaus für eine Erholung der Aktie sorgen könnte. Im Trendstärkeindikator MACD verhält sich die Lage ähnlich. Der bestätigt zwar zunächst die jüngste Korrektur, allerdings ist seine Schwäche auch hier die Chance auf eine Gegenbewegung. Ein baldiges Crossing zeichnet sich ab. Damit ist der Abwärtstrend zwar noch nicht gebannt, nach scharfen Korrekturen genügt dieses Entspannungssignal aber häufig bereits für eine Kurserholung.

Dieses vorsichtig optimistisch stimmende Setup dürfte aktiv bleiben für alle Kurse oberhalb der Aufwärtstrendlinie sowie der Marke von 250 US-Dollar. Erst darunter wäre eine nachhaltige Trendwende zum Schlechteren zu befürchten. Prozyklische Kaufsignale würden sich hingegen oberhalb der 300 US-Dollar wieder ergeben.

Trotz Bewertungsprämie attraktives Preisniveau

Aus fundamentaler Perspektive hat die jüngste Korrektur für eine klare Einstiegsschance gesorgt. Für 2026 ist Royal Caribbean mit dem 15,5-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt zwar um 5 Prozent über dem Branchendurchschnitt aber um fast 10 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel. Gleichzeitig liegt das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) mit 0,92 unter dem Schwellenwert von 1, der in der Fundamentalanalyse als günstig gilt. Zum Vergleich: Die Mitbewerber kommen hier im Mittel auf 1,46 und damit eine deutlich höhere Bewertung.

Mit Aufschlägen wiederum wird Royal Caribbean beim EV/EBITDA-Verhältnis sowie beim Kurs-Cashflow-Verhältnis gehandelt. Die wiederum gehen aber mit Blick auf das überdurchschnittlich hohe Wachstum in Ordnung. Mit 21,2 Milliarden US-Dollar ist die Verschuldung außerdem deutlich geringer als bei Carnival (26,1 Milliarden US-Dollar), was den Konzern auch bilanziell attraktiver als seine Mitbewerber macht und ebenfalls eine Premium-Bewertung gerechtfertigt.

Die Quartalsdividende wurde zuletzt um atemberaubende 50 Prozent auf 1,50 US-Dollar angehoben. Daraus folgt mit rund 2,1 Prozent eine Ausschüttungsrendite, die etwas unter dem Niveau von Carnival (2,4 Prozent) oder TUI (3,1 Prozent) liegt.

Wall Street bescheinigt der Aktie großes Potenzial

An der Wall Street trifft Royal Caribbean mit seiner starken Geschäftsentwicklung sowie der angesichts des hohen Wachstums moderaten Bewertung den Geschmack der Analystinnen und Analysten. Die Aktie ist bei insgesamt 27 Empfehlungen mehrheitlich zum Kauf empfohlen. Nur 7 Expertinnen und Experten zeigen sich mit einem neutralen Rating unbeeindruckt, während keine einzige Empfehlung zum Reduzieren oder Verkaufen von Positionen vorliegt.

Im Mittel wird ein fairer Wert von 363,50 US-Dollar genannt, was gegenüber dem tagesaktuellen Kurs eine Upside von 27,4 Prozent impliziert. Das aktuell niedrigste Kursziel liegt bei 250 US-Dollar, während die zuversichtlichste Einschätzung die Aktie vor einem Anstieg auf 425 US-Dollar und damit auf ein weiteres Rekordhoch sieht.

Royal Caribbean Cruises auf einen Blick

ISIN: LR0008862868

LR0008862868 Marktkapitalisierung: 76,0 Milliarden US-Dollar

76,0 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,1 Prozent

2,1 Prozent KGVe 2026: 15,5

15,5 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 363,50 US-Dollar

363,50 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +27,4 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Die Korrektur der Aktie von Royal Caribbean bietet sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Perspektive eine Einstiegschance. Sollte der Ölpreis wieder sinken, dürfte die Aktie außerdem überdurchschnittlich stark profitieren, da Treibstoffkosten einer der größten Ausgabenpunkte von Kreuzfahrtanbietern darstellen.

Anlegerinnen und Anleger, welche diese Chance nutzen und ihre potenziellen Anlagegewinne hebeln möchten, können das auch mit dem KO-Zertifikat MM9KSW tun. Bei diesem handelt es sich um ein KO-Zertifikat mit eingebautem Stopp-Loss: Sollte Royal Caribbean unter die KO-Barriere von 252,58 US-Dollar fallen, verfällt MM9KSW nicht wertlos, sondern bietet eine Restauszahlung von 3,31 Euro. Das reduziert die Verlustgefahren, während der Hebel von 4,1 gleichzeitig für starke Renditechancen zur Oberseite sorgt, wie das folgende Auszahlungsprofil demonstriert:

Doch Vorsicht: Sollte die KO-Barriere oder sogar der Basispreis per Kurslücke (Gap-Down) unterschritten werden, kann der Rückzahlungsbetrag auch kleiner als 3,31 Euro ausfallen – bis hin zum Totalverlust! Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil entsprechend gewählt werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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