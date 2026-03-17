SANY und OCHA unterzeichnen Partnerschaftsabkommen auf der HNPW 2026

Während der HNPW 2026 wurde die SANY-Stiftung auch eingeladen, an zwei von der Initiative Connecting Business (CBI) veranstalteten Sitzungen teilzunehmen, die sich auf Mechanismen für das Engagement des Privatsektors bei humanitären Maßnahmen konzentrierten.

GENEVA, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Während der Woche der humanitären Netzwerke und Partnerschaften 2026 (HNPW) unterzeichneten die SANY Foundation und das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) eine Absichtserklärung, in der ein Rahmen für die Zusammenarbeit in den Bereichen Katastrophenvorsorge, Notfallmaßnahmen und frühzeitige Wiederherstellung zum Nutzen von Menschen in Krisensituationen auf der ganzen Welt festgelegt wurde. Die Vereinbarung wurde von Edem Wosornu, Direktor der Abteilung Krisenreaktion bei OCHA, und Dr. Olivier Huang, Vorsitzender von SANY Frankreich, unterzeichnet. Damit ist die SANY Foundation die erste chinesische Unternehmensstiftung, die ein Partnerschaftsabkommen mit OCHA geschlossen hat.

Am 10. März nahm die SANY Foundation als Themenpartner neben Organisationen wie Visa, Microsoft und UPS am CBI-Willkommensfrühstück teil und leitete eine Diskussionsrunde zum Thema frühe Erholung und Wiederaufbau. Danxi Shen, Generalsekretär der SANY Foundation, berichtete von den Erfahrungen, die SANY bei der Katastrophenhilfe nach Erdbeben in der Türkei und Myanmar sowie bei Überschwemmungen in Indonesien und den Vereinigten Staaten gesammelt hat, und hob die Rolle von Baumaschinen bei der Durchführung von Such- und Rettungsmaßnahmen, der Beseitigung von Trümmern, der Öffnung von Straßen und der Wiederherstellung des Zugangs zu betroffenen Gemeinden hervor.

Am 11. März veranstaltete das CBI eine Podiumsdiskussion über die Rolle der Unternehmensphilanthropie bei globalen humanitären Maßnahmen, an der Vertreter von Stiftungen, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen teilnahmen. Die SANY Foundation berichtete über ihre Reaktion auf die Überschwemmungen in Sumatra im Jahr 2025, wo sie in Zusammenarbeit mit der indonesischen Katastrophenschutzbehörde (BNPB) und KADIN mehr als zwei Wochen lang 13 Einheiten mit schwerem Gerät einsetzte, um bei der Wiedereröffnung mehrerer Notzufahrtswege zu helfen. Danxi wies darauf hin, dass die Ausrüstung, die Netzwerke und die Ressourcen des Privatsektors ihn zu einer entscheidenden Kraft bei der globalen Krisenreaktion machen, wenn sie durch Zusammenarbeit mobilisiert werden.

Im Anschluss an die Diskussion unterzeichneten die SANY Foundation und OCHA eine Absichtserklärung, in der sie sich verpflichteten, das industrielle Know-how, die technologische Innovation und das globale Netzwerk von SANY in die internationale humanitäre Hilfe zu integrieren. Kareem Elbayar, CBI-Programmkoordinator, betonte, dass Regierungen, Unternehmen und die Zivilgesellschaft zusammenarbeiten müssen, um globale Katastrophen wirksam zu bekämpfen und Gemeinschaften zu schützen.

Zusammen mit dem SANY America Community Disaster Response Fund, der am 5. März auf der CONEXPO-CON/AGG 2026 ins Leben gerufen wurde, stellt diese Vereinbarung einen wichtigen Schritt in SANYs umfassenderen Bemühungen dar, die Global Machinery Relief Alliance voranzutreiben, die Ausrüstung, Technologie und globale Netzwerke zusammenführt, um koordinierte humanitäre Hilfe zu unterstützen, mit dem Ziel einer Welt, in der keine Gemeinschaft allein mit einer Katastrophe konfrontiert ist.

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