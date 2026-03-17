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    Aus Protest

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    Chef des US-Zentrums für Terrorbekämpfung geht

    Für Sie zusammengefasst
    • Joseph Kent tritt aus Protest gegen den Iran Krieg
    • Er schrieb dass der Iran keine unmittelbare Gefahr
    • Er appellierte an Trump das Vorgehen im Iran nicht
    Aus Protest - Chef des US-Zentrums für Terrorbekämpfung geht
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Aus Protest gegen die US-Offensive gegen den Iran ist der Chef des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, Joseph Kent, zurückgetreten. "Ich kann den andauernden Krieg im Iran nicht guten Gewissens unterstützen. Der Iran stellte keine unmittelbare Bedrohung für unser Land dar", schrieb er in einem Brief an US-Präsident Donald Trump, den Kent auf X veröffentlichte. Es sei offensichtlich, dass die Vereinigten Staaten den Krieg aufgrund israelischen Drucks begonnen hätten.

    Kent sagte, Trump habe in seiner ersten Amtszeit noch "besser als jeder andere moderne Präsident" verstanden, wie man das Militär einsetze, ohne in endlose Kriege verwickelt zu werden. Er warf Israel vor, dieselbe Taktik wie im Irak-Krieg angewandt zu haben, um die USA in einen verheerenden Krieg samt Tausender Opfer zu ziehen - obwohl es keine Belege dafür gibt. "Diesen Fehler dürfen wir nicht wiederholen", schrieb Kent weiter. Er appellierte an Trump, "darüber nachzudenken, was wir im Iran tun und für wen wir es tun."

    Kent ist nach Angaben des National Counterterrorism Centers Kriegsveteran. Seine Frau Shannon wurde 2019 bei einem Selbstmordattentat in Syrien getötet. Kent selbst schrieb, dass er es nicht unterstützen könne, die nächste Generation in einen Krieg zu schicken, der dem amerikanischen Volk keinen Nutzen bringt. Das National Counterterrorism Center untersteht der US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard./ngu/DP/men





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