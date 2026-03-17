Western Digital Aktie dreht auf +4,12 % - 17.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Western Digital Aktie. Mit einer Performance von +4,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Western Digital Aktie. Nach einem Plus von +4,48 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 259,45€, mit einem Plus von +4,12 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Western Digital ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, die Daten sichern, speichern und zugänglich machen. Das Unternehmen bietet Festplatten, SSDs und Speicherlösungen für Privatkunden, Unternehmen und Rechenzentren an. Es ist einer der größten Hersteller weltweit, mit Konkurrenten wie Seagate, Samsung und Toshiba. Western Digital überzeugt durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Western Digital Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Western Digital Aktie damit um +15,12 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,41 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Western Digital eine positive Entwicklung von +65,17 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,80 % geändert.

Western Digital Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,12 % 1 Monat +4,41 % 3 Monate +65,56 % 1 Jahr +502,71 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Es gibt 339 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,15 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Western Digital

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,25 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,60 %.

Western Digital Aktie jetzt kaufen?

Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.