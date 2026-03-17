Börsen Start Update
Börsenstart USA - 17.03. - US Tech 100 stark +0,80 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 47.203,28 PKT und gewinnt bisher +0,58 %.
Top-Werte: Goldman Sachs Group +1,59 %, Walt Disney +1,38 %, IBM +1,19 %, American Express +1,15 %, Cisco Systems +1,08 %
Flop-Werte: Honeywell International -1,91 %, Johnson & Johnson -1,32 %, Boeing -1,28 %, Verizon Communications -0,55 %, Amgen -0,35 %
Der US Tech 100 steht bei 24.836,95 PKT und gewinnt bisher +0,80 %.
Top-Werte: Western Digital +4,12 %, Arm Holdings +3,57 %, Charter Communications Registered (A) +3,43 %, Booking Holdings +3,42 %, Axon Enterprise +3,31 %
Flop-Werte: Intel -2,01 %, Honeywell International -1,91 %, Vertex Pharmaceuticals -1,49 %, Broadcom -1,01 %, Monolithic Power Systems -0,95 %
Der S&P 500 steht bei 6.738,80 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.
Top-Werte: Global Payments +7,10 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +5,59 %, Expedia Group +5,31 %, The Trade Desk Registered (A) +4,71 %, Western Digital +4,12 %
Flop-Werte: Eli Lilly -3,75 %, Cencora -3,30 %, J.B.Hunt Transport Services -2,19 %, PTC -2,05 %, Intel -2,01 %
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