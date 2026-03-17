Schleswig-Holstein startet Initiative zur Zuckersteuer

BERLIN (dpa-AFX) - Schleswig-Holstein schwarz-grüne Landesregierung hat eine Bundesratsinitiative zur Zuckersteuer auf den Weg gebracht. "Hersteller erhalten dadurch einen klaren Anreiz, den Zuckergehalt ihrer Produkte zu reduzieren, um einen höheren Preis zu vermeiden und wettbewerbsfähig zu bleiben", sagte Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) nach einer Kabinettssitzung. Sie verwies auf Erfahrungen aus Großbritannien nach Einführung einer Zuckersteuer.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte bereits angekündigt, eine Steuer auf gezuckerte Getränke über den Bundesrat durchsetzen zu wollen. Zuvor war die Nord-CDU von Günther mit einem entsprechenden Antrag auf dem Bundesparteitag gescheitert. Dieser sah vor, dass die Partei die Einführung einer Steuer auf Getränke mit hohem Zuckeranteil fordern solle. Sie sollte mit gestaffelten Sätzen Anreize setzen, den Zuckergehalt zu senken. Gefordert wurde darin auch eine Altersgrenze von 16 Jahren für Energy-Drinks.