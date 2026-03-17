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    Bundesamt moniert Software-Sicherheit im Gesundheitswesen

    Für Sie zusammengefasst
    • BSI mahnt Schutz sensibler Gesundheitsdaten jetztx
    • IT Sicherheit in Arztpraxen Kliniken und Pflege123
    • Veraltete Algorithmen zur Verschluesselung genannt
    Bundesamt moniert Software-Sicherheit im Gesundheitswesen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BONN/BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mahnt einen besseren Schutz sensibler Gesundheitsdaten in Computer-Anwendungen von Arztpraxen, Kliniken und in der Pflege an. Die IT-Sicherheit von Softwareprodukten im Gesundheitswesen sei "ausbaufähig", teilte das Amt nach Tests von Standardkonfigurationen verschiedener Anwendungen mit.

    In einem Projekt untersucht wurden demnach unter anderem vier exemplarische Praxisverwaltungssysteme. Dabei habe sich gezeigt, dass bei drei Produkten eine Verkettung einzelner Schwachstellen einen Angriff aus dem Internet ermögliche. Konkret sei es etwa um veraltete und daher unsichere Algorithmen zur Verschlüsselung von Daten gegangen. Über die Schwachstellen seien die Hersteller informiert worden, die sie auch unverzüglich adressiert hätten./sam/DP/men





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