Union baut Vorsprung aus, Grüne überholen SPD

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union kann ihren Vorsprung auf die AfD in einer aktuellen Umfrage auf 4 Prozentpunkte ausbauen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 27 Prozent der Befragten im RTL/ntv-"Trendbarometer" ihr Kreuzchen bei CDU/CSU machen (+1), die AfD würden 23 Prozent der Befragten wählen (-1). So groß war der Abstand nach Senderangaben zuletzt im Juli 2025.

In der Umfrage des Instituts Forsa verzeichnen die Grünen nach ihrem Erfolg bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg bundesweit den größten Zugewinn. Sie legen um 3 Punkte auf 15 Prozent zu und überholen damit die Sozialdemokraten. Die SPD fällt auf 12 Prozent (-2). Zuletzt lagen die Grünen bei Forsa im Februar 2024 vor der SPD. Die Linke liegt stabil bei 11 Prozent.