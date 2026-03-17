Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Hannover Rueck
Tagesperformance: +2,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 1
Performance 1M: +9,89 %
Performance 1M: +9,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Hannover Rueck
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Hannover Rück gemischt: Fundamentaldaten bleiben positiv: Nettogewinn ca. 2,6 Mrd EUR, ROE 21,4%. Dividende voraussichtlich 12,50 EUR (+39%), Dividende steigt laut Bilanz. Outlook 2026 bestätigt Gewinn von mindestens 2,7 Mrd EUR. Risiken: Iran-Konflikt belastet Rückversicherung; CAT-Bonds könnten Volatilität erhöhen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
E.ON
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 2
Performance 1M: +9,60 %
Performance 1M: +9,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu E.ON
Im wallstreetONLINE-Forum ist E.ON überwiegend vorsichtig bis negativ beurteilt. Zinsanstieg wird als Risikofaktor gesehen; Chart könnte eine Bullenfalle auslösen und Abverkauf verstärken. Bund-Future-Bewegungen sowie Belastung durch hohe Verschuldung werden als Stresstest genannt. Technisch wird von einer neuen Abwärtswelle gesprochen; Kursabschlag wahrscheinlich. Einige nennen 14–17 Euro als Referenz. 14-Tage-Veränderung: keine konkrete Angabe.
Beiersdorf
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 3
Performance 1M: -29,11 %
Performance 1M: -29,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Beiersdorf
Beiersdorf: Das wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Abwärtsdruck in den letzten Tagen; Bodenbildung um 75–82 € wird diskutiert. Fundamentale Seite bleibt robust (starke Bilanz, geringe Verschuldung, Profitabilität) und Dividende wird als Absicherung gesehen. Technisch deuten Put-/Call-Positionen um 80–81 € auf Verfall-Druck; Kursbewertung ca. 14x 2025 Earnings. BBG Holding-Käufe erhöhen die Aufmerksamkeit.
Merck
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 4
Performance 1M: -13,75 %
Performance 1M: -13,75 %
Münchener Rück
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 5
Performance 1M: +2,04 %
Performance 1M: +2,04 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 35,81%
|PUT: 64,19%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -28,38 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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