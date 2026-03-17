Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Sartorius Vz.
Tagesperformance: +7,06 %
Tagesperformance: +7,06 %
Platz 1
Performance 1M: -8,00 %
Performance 1M: -8,00 %
TeamViewer
Tagesperformance: +5,42 %
Tagesperformance: +5,42 %
Platz 2
Performance 1M: -9,78 %
Performance 1M: -9,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer gemischt bis leicht negativ. In den letzten 14 Tagen dominieren Diskussionen über steigende Leerverkäufe, eine teils kritische 1E-Fremdfinanzierung von 700 Mio. € und Rückkäufe. Die Zinslast wird mit ca. 3,9% angegeben. Kursentwicklung wird in den Beiträgen thematisiert, jedoch ohne klare Richtung. KI-Nachrichten belasten die Bewertung tendenziell.
Nordex
Tagesperformance: +4,86 %
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 3
Performance 1M: +36,20 %
Performance 1M: +36,20 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +4,26 %
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 4
Performance 1M: +6,75 %
Performance 1M: +6,75 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 5
Performance 1M: +14,56 %
Performance 1M: +14,56 %
Nagarro
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 6
Performance 1M: -19,64 %
Performance 1M: -19,64 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 7
Performance 1M: +11,03 %
Performance 1M: +11,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
wallstreetONLINE-Forum: Gemischter Tenor. Zum Kurs: letzte 14 Tage teils Aufwärtsbewegung, ca. 10% Anstieg; einige Nutzer erwarten weitere Rally auf 60–70€; Zielvorgaben 70€ bzw. 83€ mit ca. 43% Potenzial (Jefferies-Ziel). Skeptiker halten 70€ für unrealistisch und sprechen von Short-Squeeze bis 100€. Fundamentale/technische Aspekte bleiben unsicher; insgesamt leicht positiver Sentiment-Tonus.
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