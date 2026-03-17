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    Israels Armeesprecher

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    Greifen Hisbollah mit Entschlossenheit an

    Für Sie zusammengefasst
    • Militärsprecher ruft die Bevölkerung zur Ruhe aufs
    • Militär beobachtet Hisbollah und ihre Kommandeures
    • Israel greift Hisbollah an Standorten im Libanonan
    Israels Armeesprecher - Greifen Hisbollah mit Entschlossenheit an
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Militärsprecher Effie Defrin hat angesichts erwarteter Raketenangriffe durch die proiranische Hisbollah-Miliz die Bevölkerung zur Ruhe aufgerufen. "Der Feind versucht, Angst und Panik zu verbreiten. Es ist wichtig, dass Sie Ruhe bewahren", sagte er in einer Videobotschaft. Das israelische Militär beobachte die Hisbollah und alle ihre Kommandeure "von Beirut bis zum Südlibanon", betonte Defrin. "Wir greifen die Hisbollah in diesem Moment mit voller Entschlossenheit an."

    Kurz zuvor hatte das israelische Militär berichtet, dass seinen Erkenntnissen zufolge die Hisbollah umfangreiche Vorbereitungen für Raketenangriffe gegen Israel in den kommenden Stunden getroffen habe. Nach Militärangaben wurden daraufhin Hisbollah-Ziele an drei Standorten im Libanon angegriffen./czy/DP/stw





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