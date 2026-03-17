Dividenden statt KI-Hype: Diese Aktien schlagen 2026 plötzlich den Markt

Der S&P 500 hat seit Jahresbeginn rund 2 Prozent verloren. Hintergrund sind steigende Ölpreise infolge des Kriegs mit Iran sowie wachsende Sorgen über mögliche Umbrüche durch künstliche Intelligenz.

Die starken Schwankungen an den Aktienmärkten treiben Investoren zunehmend in defensive Dividendenwerte. Während der breite Markt schwächelt, schneiden viele dieser Titel bislang deutlich besser ab.

Viele Anleger reagieren darauf mit einer defensiven Strategie. Sie setzen auf Unternehmen mit realen Vermögenswerten und geringer technologischer Veralterung. In der Branche wird dieser Ansatz als "HALO-Trade" bezeichnet – kurz für "heavy assets, low obsolescence", also kapitalintensive Anlagen, geringe Wertminderung.

Dividendenstrategien schlagen den Markt

Dividendenausschüttungen liefern Anlegern stabile Einnahmen und gelten deshalb als Schutz in turbulenten Zeiten. Entsprechend entwickeln sich entsprechende Strategien derzeit besser als der Gesamtmarkt.

So legten sowohl der ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF als auch der Vanguard High Dividend Yield ETF in diesem Jahr jeweils rund 4 Prozent zu – ohne die Dividendenzahlungen einzurechnen.

Analyst Chris Senyek von Wolfe Research setzt besonders auf sogenannte Dividend Aristocrats. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die ihre Dividende mindestens 25 Jahre in Folge erhöht haben. In einer Analyse erklärte er, diese Strategie habe sich historisch besonders in Phasen sinkender Zinsen bewährt.

Die US-Notenbank hatte die Zinsen zuletzt im Dezember gesenkt. Der Markt erwartet weitere Schritte im Laufe dieses Jahres.

Colgate-Palmolive hebt Dividende weiter an

Zu den Favoriten von Wolfe Research zählt unter anderem Colgate-Palmolive. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn etwa 15 Prozent im Plus und bietet eine Dividendenrendite von rund 2,39 Prozent.

Erst vergangene Woche erhöhte der Konsumgüterkonzern seine Quartalsdividende von 52 auf 53 Cent je Aktie. Das entspricht einem Anstieg von knapp 2 Prozent. Colgate zahlt seit 1895 ohne Unterbrechung Dividenden.

Trotz eines starken vierten Quartals fiel der Ausblick für das Umsatzwachstum im Jahr 2026 eher vorsichtig aus. Konzernchef Noel Wallace erklärte im Geschäftsbericht: "Zu Beginn des Jahres 2026 gehen wir zwar davon aus, dass das schwierige Geschäftsumfeld und das verlangsamte Wachstum in diesem Segment kurzfristig anhalten werden, doch wir befinden uns in einer starken Position und sind zuversichtlich, dass die von uns eingeleiteten Veränderungen es uns ermöglichen werden, langfristig ein beständiges, kumuliertes Wachstum des Gewinns je Aktie zu erzielen und den Unternehmenswert zu steigern."

Johnson & Johnson und Fastenal ebenfalls gefragt

Auch Johnson & Johnson gehört laut Wolfe Research zu den attraktiven Dividendenwerten. Der Pharmakonzern bietet eine Dividendenrendite von etwa 2,15 Prozent. Die Aktie hat 2026 bislang rund 17 Prozent zugelegt.

Das Unternehmen hat zudem eine Vereinbarung mit der Trump-Regierung getroffen, um Medikamentenpreise für Verbraucher zu senken. Im Gegenzug erhält der Konzern Ausnahmen bei Zöllen. Außerdem startete Johnson & Johnson kürzlich eine Website, über die Patienten Medikamente direkt kaufen können.

Der Industriezulieferer Fastenal zählt ebenfalls zu den Outperformern. Die Aktie gewann in diesem Jahr rund 14 Prozent und bietet eine Dividendenrendite von 2,11 Prozent. Das Unternehmen profitiert von der erwarteten Erholung der US-Industrie und baut derzeit ein neues Logistikzentrum im Bundesstaat Georgia.

Defensive Strategie gewinnt wieder an Bedeutung

Die aktuelle Marktlage zeigt deutlich: In Zeiten geopolitischer Risiken und technologischer Umbrüche gewinnen verlässliche Ausschüttungen wieder an Gewicht. Neben Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson und Fastenal zählen laut Wolfe Research auch Unternehmen wie Church & Dwight, General Dynamics, C.H. Robinson Worldwide, Nordson und Atmos Energy zu den aussichtsreichen Dividendenwerten. Für viele Anleger werden solche defensiven Titel damit wieder zu einem zentralen Baustein ihrer Strategie.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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