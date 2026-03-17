Papiergeld-Panik: Kommt jetzt der Goldstandard zurück?

Die zentrale Idee des Goldstandards war: Geld konnte zu einem festen Kurs in Gold getauscht werden. Ein 1 Pfund Sterling entsprach damals 7,32 Gramm Gold.

Geld hatte früher einen festen Gegenwert: und zwar Gold. Das Vereinigtes Königreich führte 1816 als erstes großes Land offiziell einen Goldstandard ein.

Mit dem Goldstandard von damals konnte nicht beliebig viel Geld gedruckt werden. Auch eine Inflation des Geldes und Kaufkraftverluste werden so abgefedert. Aber: Ist dieses System wirklich besser?

Angesichts der wieder aufkeimenden Inflation durch den Iran-Krieg, stellt man sich vor allen Dingen in Europa diese Frage. Aber der Goldstandard passt schlecht in ein System, um mit Geldpoltik Krisen zu bekämpfen. Denn wirtschaftliche Abschwünge gibt es auch mit dem Goldstandard. Wie kann dann die Wirtschaft angekurbelt werden?

Ferdinand Hammer und Krischan Orth diskutieren den Goldstandard

Und: wäre es eigentlich möglich, die Weltwirtschaft auf den Goldstandard umzustellen, obwohl sie heute viel größer als die verfügbaren Goldreserven ist? Der Umstieg wäre sicherlich extrem teuer und komplex, und die Zentralbanken würden ihre wichtigste Steuerungsmöglichkeit verlieren.

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Genau das ist Thema in unserer neuen Folge von Börse, Baby! Krischan Orth und Ferdinand Hammer diskutieren, ob die Einführung einer goldgedeckten Währung heute noch Sinn machen würde.

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