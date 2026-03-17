FICO (Fair Isaac Corporation) - Aktie steigt rasant +6,09 % - 17.03.2026

Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie konnte bisher um +6,09 % auf 1.066,75€ zulegen. Das sind +61,25 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie. Nach einem Plus von +1,51 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.066,75€, mit einem Plus von +6,09 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

FICO ist ein führender Anbieter von Kreditbewertungssystemen, bekannt für den FICO Score, mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Experian, Equifax und TransUnion.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von FICO (Fair Isaac Corporation) in den letzten drei Monaten Verluste von -34,09 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie damit um -18,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,80 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von FICO (Fair Isaac Corporation) einen Rückgang von -32,92 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,80 % 1 Monat -11,80 % 3 Monate -34,09 % 1 Jahr -38,83 %

Informationen zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie

Es gibt 24 Mio. FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,36 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,77 %.

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Ob die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.