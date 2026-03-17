Macron lehnt derzeit Einsatz in Straße von Hormus ab
- Frankreich lehnt Teilnahme an Sicherung der Hormus
- Macron betont defensive Rolle Frankreich nicht als
- Man will mit Partnern Sicherung des Schiffsverkehrs
PARIS (dpa-AFX) - Trotz des Drängens von US-Präsident Donald Trump schließt Frankreich aktuell aus, Teil einer Sicherung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus zu sein. "Frankreich wird im aktuellen Kontext niemals an einer Operation zur Öffnung oder Befreiung der Straße von Hormus teilnehmen", sagte der französische Staatschef Emmanuel Macron in Paris.
Frankreich bemüht sich zwar um ein Geleit von Schiffen durch die für den Handel wichtige Meeresenge. Macron betonte aber erneut, dass dies erst geschehen könne, wenn die Bombardierungen weitestgehend vorbei seien und die Situation sich beruhigt habe.
Man habe bereits mit europäischen und regionalen Partnern gesprochen und wolle in den kommenden Wochen darauf hinarbeiten, dass der sichere Schiffsverkehr durch die Meeresenge zu einem späteren Zeitpunkt sichergestellt werden könne. Macron verwies darauf, dass Frankreich in dem Konflikt eine rein defensive Haltung habe und keine Konfliktpartei sei./rbo/DP/men
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MIT Prof Ted Postol: U.S. Iran Missile War
Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.