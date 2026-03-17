Commerzbank-Betriebsrat kritisiert Orcels Vorgehen

@ ....so schnell ändern sich die Gegebenheiten.Wo ist Dein gefeierter Absturz auf 19€?

Wir "Naivlinge", so Deine Worte , haben wieder Oberwasser.





Hier nochmal ein paar geistige Ergüsse Deinerseits:





"Dafür gibt es Charts, die allerdings muss man lesen können. Intellektuelles, dümmliches Gequatsche hilft dir nicht, dass kann jeder. Merk es dir! "

"...zweiter Anlauf. Runter "

"Na? Noch Fragen? Geht jetzt ganz schnell. Naivlinge! "

"...egal, nochmal die sind bald bei 19,-€, nicht bei 29,-€ sondern bei 19,-€, die rauschen durch die 29,-€ durch. Ob ihr wollt oder nicht. Die meisten von euch sind dann eh weg hier, Kohle futsch und Ruhe. "





Nun würde ich gerne Deine Einschätzung bez. des Kurses der coba für die nächsten Monate wissen.