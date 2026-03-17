Wirtschaft
Commerzbank-Betriebsrat kritisiert Orcels Vorgehen
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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Commerzbank-Betriebsrat verschärft im Übernahmekampf mit Unicredit-Chef Andrea Orcel den Ton. "Es ist eine Schweinerei, dass Herr Orcel im aktuellen Umfeld ein Übernahmeangebot ankündigt, in dem die Unsicherheit wegen des Irankriegs und steigender Energiepreise ohnehin hoch ist", sagte Betriebsratschef Sascha Uebel dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe).
Orcel sorge damit für zusätzliche Verunsicherung in einer Zeit, in der Stabilität wichtiger sei denn je. "Damit stößt er die Beschäftigten und die Kunden der Commerzbank erneut vor den Kopf."
Orcel sorge damit für zusätzliche Verunsicherung in einer Zeit, in der Stabilität wichtiger sei denn je. "Damit stößt er die Beschäftigten und die Kunden der Commerzbank erneut vor den Kopf."
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Die Arbeitnehmervertreter der Commerzbank lassen sich von einer Investmentbank beraten und sind überzeugt, dass sich eine Übernahme für Unicredit aktuell nicht rechnen würde. "Unicredit müsste dafür in den nächsten Jahren Einsparungen in Milliardenhöhe erzielen", sagte Uebel. "Das wird Herrn Orcel aber nicht gelingen, denn wir werden uns mit allen Mitteln gegen einen Kahlschlag wie bei der HVB wehren."
Unicredit hat die Münchner Hypo-Vereinsbank (HVB) 2005 übernommen und seitdem über 60 Prozent aller Stellen gestrichen. Uebel verweist darauf, dass die Arbeitnehmervertreter im Zuge der 2025 verabschiedeten Strategie eine Transformationsvereinbarung mit dem Management unterzeichnet haben. Zudem habe die Commerzbank einen Haustarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi geschlossen, in dem die Betriebsratsstrukturen bis 2030 festgeschrieben seien. "Verdi könnte viele Umbaumaßnahmen somit bis 2030 blockieren", sagte Uebel. "Unicredit wird ohne uns in den nächsten fünf Jahren also keine signifikanten Einsparungen erzielen können."
Unicredit hat die Münchner Hypo-Vereinsbank (HVB) 2005 übernommen und seitdem über 60 Prozent aller Stellen gestrichen. Uebel verweist darauf, dass die Arbeitnehmervertreter im Zuge der 2025 verabschiedeten Strategie eine Transformationsvereinbarung mit dem Management unterzeichnet haben. Zudem habe die Commerzbank einen Haustarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi geschlossen, in dem die Betriebsratsstrukturen bis 2030 festgeschrieben seien. "Verdi könnte viele Umbaumaßnahmen somit bis 2030 blockieren", sagte Uebel. "Unicredit wird ohne uns in den nächsten fünf Jahren also keine signifikanten Einsparungen erzielen können."
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✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des UniCredit-Angebots auf die Commerzbank-Aktie: das Angebot schafft offenbar einen Abwärtsschutz, koppelt den CoBa-Kurs an UniCredit, begrenzt das Verlustrisiko und könnte durch geringe Free‑float/Buybacks Kurse stützen. Erwartetes verbessertes Angebot, Spekulationen zu weiteren Bietern sowie Hinweise auf Derivate-/Optionsgewinne und technische Absicherungen werden diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.
Baffo schrieb gestern 18:07
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@M_arlene....so schnell ändern sich die Gegebenheiten.Wo ist Dein gefeierter Absturz auf 19€?
Wir "Naivlinge", so Deine Worte , haben wieder Oberwasser.
Hier nochmal ein paar geistige Ergüsse Deinerseits:
"Dafür gibt es Charts, die allerdings muss man lesen können. Intellektuelles, dümmliches Gequatsche hilft dir nicht, dass kann jeder. Merk es dir! "
"...zweiter Anlauf. Runter "
"Na? Noch Fragen? Geht jetzt ganz schnell. Naivlinge! "
"...egal, nochmal die sind bald bei 19,-€, nicht bei 29,-€ sondern bei 19,-€, die rauschen durch die 29,-€ durch. Ob ihr wollt oder nicht. Die meisten von euch sind dann eh weg hier, Kohle futsch und Ruhe. "
Nun würde ich gerne Deine Einschätzung bez. des Kurses der coba für die nächsten Monate wissen.
toller schrieb gestern 15:19
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hi Roaming.
ja, ich denke es ist erstmal eine Bodenplatte gelegt. hatte kurz überlegt, da nochnmal nachzulegen, eigentlich eine sichere sache, denn mit dem Übernahmeangebot steht erstmal ein Kurs relativ fest nach unten abgesichert, auch wenn der deal nicht zu einem solchen kurs zustandakommen wird.
tja meine KO‘s sind alle im Plus, aber druch die decke gehen ist relativ, weil sie vorher echt Federn gelassen haben.
Schein: Kursplus heute : Kursplus in Summe
PJ097K +24% 3%
PK3CLL +160% 29%
SX3L4U +37% 24%
am meisten ärgert mich der PJ097K, den hatte ich schon vor ein paar wochen bei 100% gewinn. auch der SX3L4U stand schonmal bei +80% Gewinn.
Die Bankenkrise hab ich nicht so stark in der Wirkung auf Coba eingeschätzt, und dann gings ja bekanntermassen in drei schnellen schritten abwärts.
Beid er Aktie an sich ärgert mich das nicht so, ist halt ne Aktie, wobei man auch hier sagen muss, 6 euro (wenn man mal die spitze auslässt) bei der Coba oder bei der deutschen so zwischen 6 und 7 ist schon ein Wort, wenn man eine höhere Stückzahl hält.
renrev schrieb 13.03.26, 18:43
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Ah, ein neuer Pausenclown im Commerzbank Forum.
Nach dem Motto, am Abend ist mit Dunkelheit zu rechnen...
Kognitiv teilmöbliert, wie mir scheint.
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