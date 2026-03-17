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    Commerzbank-Betriebsrat kritisiert Orcels Vorgehen

    Wirtschaft - Commerzbank-Betriebsrat kritisiert Orcels Vorgehen
    Foto: andersphoto - stock.adobe.com
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Commerzbank-Betriebsrat verschärft im Übernahmekampf mit Unicredit-Chef Andrea Orcel den Ton. "Es ist eine Schweinerei, dass Herr Orcel im aktuellen Umfeld ein Übernahmeangebot ankündigt, in dem die Unsicherheit wegen des Irankriegs und steigender Energiepreise ohnehin hoch ist", sagte Betriebsratschef Sascha Uebel dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe).

    Orcel sorge damit für zusätzliche Verunsicherung in einer Zeit, in der Stabilität wichtiger sei denn je. "Damit stößt er die Beschäftigten und die Kunden der Commerzbank erneut vor den Kopf."

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    Die Arbeitnehmervertreter der Commerzbank lassen sich von einer Investmentbank beraten und sind überzeugt, dass sich eine Übernahme für Unicredit aktuell nicht rechnen würde. "Unicredit müsste dafür in den nächsten Jahren Einsparungen in Milliardenhöhe erzielen", sagte Uebel. "Das wird Herrn Orcel aber nicht gelingen, denn wir werden uns mit allen Mitteln gegen einen Kahlschlag wie bei der HVB wehren."

    Unicredit hat die Münchner Hypo-Vereinsbank (HVB) 2005 übernommen und seitdem über 60 Prozent aller Stellen gestrichen. Uebel verweist darauf, dass die Arbeitnehmervertreter im Zuge der 2025 verabschiedeten Strategie eine Transformationsvereinbarung mit dem Management unterzeichnet haben. Zudem habe die Commerzbank einen Haustarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi geschlossen, in dem die Betriebsratsstrukturen bis 2030 festgeschrieben seien. "Verdi könnte viele Umbaumaßnahmen somit bis 2030 blockieren", sagte Uebel. "Unicredit wird ohne uns in den nächsten fünf Jahren also keine signifikanten Einsparungen erzielen können."

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des UniCredit-Angebots auf die Commerzbank-Aktie: das Angebot schafft offenbar einen Abwärtsschutz, koppelt den CoBa-Kurs an UniCredit, begrenzt das Verlustrisiko und könnte durch geringe Free‑float/Buybacks Kurse stützen. Erwartetes verbessertes Angebot, Spekulationen zu weiteren Bietern sowie Hinweise auf Derivate-/Optionsgewinne und technische Absicherungen werden diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
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