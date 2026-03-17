Sequential beschafft 3,5 Millionen Dollar für den Aufbau einer KI-gestützten Entdeckungsplattform für Multi-Omic-Tests und Hautpflege-Inhaltsstoffe der nächsten Generation

Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von Sparkfood und Corundum Systems Biology (CSB) geleitet, mit Beteiligung von Dermazone Holdings, SOSV, Scrum Ventures, einem ehemaligen General Partner von Index Ventures, sowie weiterer Unterstützung von Innovate UK. Mit dieser Kapitalerhöhung hat Sequential bis heute insgesamt 7,5 Millionen Dollar an verwässernden und nicht verwässernden Mitteln erhalten.

CAMBRIDGE, England, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Sequential, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Genomtests aus nicht-invasiven menschlichen klinischen Proben, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner ersten Kapitalrunde bekannt, die dem Unternehmen 3,5 Millionen Dollar sichert.

Sequential treibt die Innovation im Bereich der Hautgesundheit voran, indem es mit seiner firmeneigenen nicht-invasiven Testplattform quantifiziert, wie Inhaltsstoffe und Verbraucher-, Biotech- und Pharmaprodukte mikrobielle und Wirtsbiomarker verändern. Seine Testplattform hilft, komplexe biologische Daten in klare, umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Durch die Integration von mikrobiellen und molekularen Analysen ermöglicht Sequential die Entwicklung von glaubwürdigen, wirksamen und vertrauenswürdigen Produkten und Angaben.

Das Unternehmen hat einen der umfassendsten klinischen Datensätze der Branche aufgebaut, der über 50.000 Proben, mehr als 4.000 Inhaltsstoffe und mehr als 10.000 Teilnehmer weltweit umfasst. Das neu beschaffte Kapital wird die Entwicklung einer KI-gestützten Entdeckungsmaschine unterstützen, die auf dem proprietären klinischen Datensatz von Sequential aufbaut und die Vorhersage, Optimierung und Entdeckung von Wirkkomplexen der nächsten Generation und neuartigen bioaktiven Inhaltsstoffen ermöglicht.

„Unsere Mission ist es, pharmazeutische Erkenntnisse und rechnerische Präzision in die Körperpflege zu bringen", sagte Oliver Worsley, PhD, CEO und Mitbegründer von Sequential. „Indem wir künstliche Intelligenz auf einen der weltweit größten klinischen Datensätze im Bereich der dermatologischen Gesundheit anwenden, können wir sowohl neue Haut-Biomarker entdecken als auch über inkrementelle Formulierungsverbesserungen hinausgehen und stattdessen systematisch bahnbrechende Wirkstoffkombinationen entwickeln und validieren. Diese Investition ermöglicht es uns, diese Vision zu verwirklichen."