Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.002,85USD pro Feinunze und notiert damit -0,06 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 79,32USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,80 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 101,64USD und verzeichnet ein Plus von +0,63 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 93,87USD und verzeichnet ein Plus von +0,50 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.616,00 USD -0,03 % Platin 2.130,50 USD +0,35 % Kupfer London Rolling 12.737,73 USD -1,28 % Aluminium 3.421,13 PKT +0,31 % Erdgas 3,025 USD -0,13 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -1,80 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 17.03.26, 17:29 Uhr.