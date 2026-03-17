BARCLAYS stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90,50 Euro belassen. Das für 2025 berichtete operative Ergebnis (Ebitda) habe knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Flughafenbetreibers klinge vorsichtig, was aber auch dem Konsens entspreche. Der Iran-Konflikt zeige bei Fraport bislang noch relativ wenig Wirkung./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,79 % und einem Kurs von 75,80EUR auf Tradegate (17. März 2026, 17:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90,50

Kursziel alt: 90,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,50 € , was eine Steigerung von +19,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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