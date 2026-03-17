BARCLAYS stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90,50 Euro belassen. Das für 2025 berichtete operative Ergebnis (Ebitda) habe knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Flughafenbetreibers klinge vorsichtig, was aber auch dem Konsens entspreche. Der Iran-Konflikt zeige bei Fraport bislang noch relativ wenig Wirkung./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,79 % und einem Kurs von 75,80EUR auf Tradegate (17. März 2026, 17:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90,50
Kursziel alt: 90,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90,50
Kursziel alt: 90,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte