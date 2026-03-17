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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 18. März 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschaft und Finanztermine Mittwochachtzehn März
    • Samsung Hauptversammlung 0100 Korea Zeitangabe MEZU
    • Hellofresh Jahreszahlen Ausblick 2026 Analystencall
    TAGESVORSCHAU - Termine am 18. März 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 18. März

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung
    07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 (8.30 Analystencall) 07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen (10.00 Analystencall) 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Bilanz-Pk) 07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen (detailliert)
    08:00 AUT: Verbund AG, Jahreszahlen
    09:00 ITA: Unicredit, Rede von CEO Orcel auf der Morgan Stanley European Financials Conference 2026 09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz 18:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung
    21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen

    DEU: Munich Re, Geschäftsbericht
    USA: Macy's, Q4-Zahlen
    USA: General Mills, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
    08:00 DEU: Baugenehmigungen 1/26
    08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 1/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26
    15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26
    15:30 USA: EIA Ölbericht
    19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen

    09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.)

    09:30 DEU: Fidelity-Kapitalmarkt-Ausblick (online)

    10:30 DEU: Visa, Jahrespressegespräch mit Zentraleuropa-Chef Albrecht Kiel

    11:00 DEU: VÖB Aktienmarktprognose

    DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.)

    DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) + 10.40 Gespräch zu Innovation u.a. mit Unions-Fraktionschef Jens Spahn + 15.00 Gespräch zu Umweltpolitik mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD)

    DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto

    DEU/FRA: Außenminister Johann Wadephul empfängt den französischen Außenminister Jean-Noël Barrot, Berlin

    EUR: EU-Kommission stellt Vorschlag für eine neue europäische Unternehmensform vor °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






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