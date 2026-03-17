BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts einer platzierten Anleihe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,90 Euro belassen. "Es bleibt abzuwarten, warum der Finanzierungsschritt gerade jetzt vollzogen wurde", schrieb Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe in den nächsten Monaten für Anleger ein "besonderes Spekulationsobjekt". Der Moment der Wahrheit könnte näher rücken, glaubt der Experte./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 16,29EUR auf Tradegate (17. März 2026, 17:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36,90

Kursziel alt: 36,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,90 € , was eine Steigerung von +125,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer