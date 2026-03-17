BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts einer platzierten Anleihe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,90 Euro belassen. "Es bleibt abzuwarten, warum der Finanzierungsschritt gerade jetzt vollzogen wurde", schrieb Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe in den nächsten Monaten für Anleger ein "besonderes Spekulationsobjekt". Der Moment der Wahrheit könnte näher rücken, glaubt der Experte./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 16,29EUR auf Tradegate (17. März 2026, 17:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,90
Kursziel alt: 36,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,90
Kursziel alt: 36,90
Währung: EUR
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