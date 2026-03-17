BARCLAYS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Präsentation des Konzernchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Christian Sewing rechne im ersten Quartal mit stagnierenden Erträgen, schrieb Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Laut der Expertin ist dies eine enttäuschende Prognose, die den Aktienkurs am Berichtstag belasten sollte./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 25,83EUR auf Tradegate (17. März 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Flora Bocahut

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,00 € , was eine Steigerung von +50,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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