BARCLAYS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Präsentation des Konzernchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Christian Sewing rechne im ersten Quartal mit stagnierenden Erträgen, schrieb Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Laut der Expertin ist dies eine enttäuschende Prognose, die den Aktienkurs am Berichtstag belasten sollte./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 25,83EUR auf Tradegate (17. März 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Flora Bocahut
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 39
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Flora Bocahut
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 39
Währung: EUR
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