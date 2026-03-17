Dax freundlich - Versicherer und Energiewerte gefragt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax freundlich geschlossen. Bei Xetra-Handelsschluss standen 23.731 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, das waren 0,7 Prozent mehr als am Vortag.



Die Frage sei, ob sich die Investoren auch nach dem großen Verfallstermin am Freitag noch so stark in Aktien von europäischen Unternehmen engagieren wollen und werden, sagte Andreas Lipkow von CMC Markets. Dies hänge im Wesentlichen von den Konjunkturaussichten für die Eurozone in den kommenden Quartalen ab.





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