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    Dax freundlich - Versicherer und Energiewerte gefragt

    Wirtschaft - Dax freundlich - Versicherer und Energiewerte gefragt
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax freundlich geschlossen. Bei Xetra-Handelsschluss standen 23.731 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, das waren 0,7 Prozent mehr als am Vortag.

    Die Frage sei, ob sich die Investoren auch nach dem großen Verfallstermin am Freitag noch so stark in Aktien von europäischen Unternehmen engagieren wollen und werden, sagte Andreas Lipkow von CMC Markets. Dies hänge im Wesentlichen von den Konjunkturaussichten für die Eurozone in den kommenden Quartalen ab.

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    Die ZEW-Konjunkturerwartungen sind im März um fast 60 auf minus 0,5 Punkte eingebrochen und liefen damit deutlich unter den prognostizierten plus 39,2 Punkten über die Ticker. Sie spiegeln die hohe Skepsis der Finanzmarktexperten ob der aktuell hohen geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten wider. Da ist die leicht gestiegene, aktuelle Lagebewertung nicht wirklich ein Lichtblick, auch hier hatte der Markt mit einem stärkeren Plus gerechnet.

    "Auch deshalb dürften im Dax heute eher die defensiven Branchen gefragt gewesen sein", sagte Lipkow. An die Spitze der Kursliste setzten sich dabei insbesondere die Rückversicherer aus Hannover und München, sowie Papiere von Eon, Siemens Energy und RWE, neben Merck und Brenntag. Abgestoßen wurden unter anderem Beiersdorf und Fresenius.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1528 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8675 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg weiter deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 102,10 US-Dollar, das waren 1,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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    Verfasst von Redaktion dts
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