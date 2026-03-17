BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Dan Levy äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gedanken zu den Auslieferungen im ersten Quartal. Er liege mit seiner Prognose von 350.000 Fahrzeugen unter dem Analystenkonsens, der 375.000 betrage. Es sei aber nicht weiter entscheidend für die Aktie, wenn die Erwartungen erneut verfehlt werden. Fantasie stecke derzeit abseits des klassischen Autogeschäfts in Themen wie dem Robotaxi, humanoiden Robotern und autonomes Fahren./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 344,6EUR auf Tradegate (17. März 2026, 17:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Dan Levy

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 360,00 $ , was einem Rückgang von -9,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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