Zinserhöhung statt Senkung
Kann die US-Notenbank den Ölpreisschock überhaupt noch eindämmen?
Die Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen bröckeln. Steigende Ölpreise und geopolitische Risiken zwingen die Märkte zum Umdenken. Die US-Notenbank muss einen schwierigen Spagat meistern, um die heikle Lage zu meistern.
Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich spürbar gedreht. Noch vor wenigen Wochen dominierten klare Erwartungen an baldige Zinssenkungen durch die Federal Reserve. Nun kippt das Bild und mit ihm die gesamte Zinsfantasie.
Ein Blick auf die Marktdaten zeigt, wie schnell sich Narrative verändern können. Der Wahrscheinlichkeitsindikator der Federal Reserve Bank of Atlanta signalisiert mittlerweile sogar eine höhere Chance für eine Zinserhöhung als für eine Senkung in den kommenden Monaten. Ein bemerkenswerter Stimmungsumschwung, ausgelöst durch den jüngsten Ölpreisschock.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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