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    Zinserhöhung statt Senkung

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    Kann die US-Notenbank den Ölpreisschock überhaupt noch eindämmen?

    Die Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen bröckeln. Steigende Ölpreise und geopolitische Risiken zwingen die Märkte zum Umdenken. Die US-Notenbank muss einen schwierigen Spagat meistern, um die heikle Lage zu meistern.

    Zinserhöhung statt Senkung - Kann die US-Notenbank den Ölpreisschock überhaupt noch eindämmen?
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    Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich spürbar gedreht. Noch vor wenigen Wochen dominierten klare Erwartungen an baldige Zinssenkungen durch die Federal Reserve. Nun kippt das Bild und mit ihm die gesamte Zinsfantasie.

    Ein Blick auf die Marktdaten zeigt, wie schnell sich Narrative verändern können. Der Wahrscheinlichkeitsindikator der Federal Reserve Bank of Atlanta signalisiert mittlerweile sogar eine höhere Chance für eine Zinserhöhung als für eine Senkung in den kommenden Monaten. Ein bemerkenswerter Stimmungsumschwung, ausgelöst durch den jüngsten Ölpreisschock.

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    Iran-Krieg ändert einfach alles!

    Auslöser ist die Eskalation im Nahen Osten, die insbesondere die strategisch wichtige Straße von Hormus wieder in den Fokus rückt. Als zentrale Lebensader für den globalen Energiehandel wirkt jede Störung dort unmittelbar auf die Inflationserwartungen weltweit.

    Und genau hier beginnt das Dilemma der Notenbank. Steigende Energiepreise treiben die Inflation und gleichzeitig verliert die Konjunktur an Dynamik. Das Wachstum der US-Wirtschaft lag zuletzt nur noch bei 0,7 Prozent, während sich der Arbeitsmarkt zunehmend abkühlt. Eine klassische stagflationäre Gemengelage nimmt Form an.

    Fed wird erst einmal ruhig bleiben

    Die meisten Marktteilnehmer erwarten kurzfristig keine drastischen Schritte. Die Federal Reserve dürfte ihren Leitzins vorerst in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Wichtiger als die konkrete Entscheidung wird vielmehr die Tonlage der US-Notenbank sein: Wie restriktiv muss die Kommunikation ausfallen, um die Inflationserwartungen stabil zu halten?

    Erwartungen an Zinssenkungen werden immer kleiner

    Große Investmentbanken wie Goldman Sachs und Barclays haben ihre Prognosen bereits angepasst. Die erste Zinssenkung wird nun erst im September erwartet. Zuvor war noch der Juni im Gespräch. Gleichzeitig wurden die erwarteten Lockerungen für das Gesamtjahr deutlich nach unten korrigiert.

    Die Terminmärkte spiegeln diese Neubewertung wider. Statt aggressiver Zinssenkungen wird nun lediglich ein moderater Schritt von rund 25 Basispunkten bis Jahresende eingepreist. Vor dem Konflikt lag diese Erwartung noch bei mehr als 50 Basispunkten.

    Sogar Zinserhöhungen werden nicht mehr ausgeschlossen

    Die Verschiebung der Erwartungen geht inzwischen sogar so weit, dass Teile des Marktes kurzfristige Zinserhöhungen nicht mehr vollständig ausschließen. Ein Wahrscheinlichkeitsindikator der Federal Reserve Bank of Atlanta, der auf Optionspreisen der Chicago Mercantile Exchange basiert, zeigt eine bemerkenswerte Entwicklung.

    Demnach lag die marktbasierte Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte innerhalb der kommenden drei Monate Mitte März bei rund 25 Prozent. Die Chance auf eine Zinssenkung lag mit etwa 20 Prozent darunter.

    Für sich genommen bedeutet das noch keine Erwartung eines neuen Straffungszyklus durch die Federal Reserve. Doch die Verschiebung der Wahrscheinlichkeiten markiert eine deutliche Kehrtwende in den kurzfristigen Zinserwartungen. Noch vor wenigen Wochen war an den Märkten praktisch ausschließlich über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung diskutiert worden.

    Alles hängt am Ölpreis

    Der Auslöser für diese Neubewertung liegt vor allem in den gestiegenen Inflationsrisiken durch den Ölpreisschock infolge der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Steigende Energiepreise wirken unmittelbar auf die Verbraucherpreise und erhöhen damit den Druck auf die Notenbank, ihre restriktive Haltung länger aufrechtzuerhalten.

    Besonders brisant ist dabei die historische Dimension. Nahezu jede Rezession in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg wurde von einem Ölpreisschock eingeleitet. Auch die Ratingagentur Moody’s warnt inzwischen offen vor einer möglichen Rezession, sollte sich die Lage nicht zeitnah entspannen.

    Die Zwickmühle der amerikanischen Notenbank

    Für die Notenbank bedeutet das eine nahezu unlösbare Aufgabe. Senkt sie die Zinsen zu früh, riskiert sie eine neue Inflationswelle. Hält sie an ihrem restriktiven Kurs fest, droht sie eine ohnehin fragile Wirtschaft weiter abzuwürgen.

    Wie lange können die Fakten noch verdrängt werden?

    Währenddessen scheinen viele Investoren noch immer auf ein schnelles Abklingen der Krise zu setzen. Sobald einzelne Tanker die Straße von Hormus passieren, keimt bereits wieder Optimismus auf. Doch die strukturellen Risiken bleiben bestehen – von anhaltenden Angriffen auf Energieinfrastruktur bis hin zu geopolitischen Unsicherheiten.

    Die Märkte bewegen sich damit in einem Spannungsfeld zwischen Hoffnung und Realität. Steigende Anleiherenditen zeigen bereits, dass Händler ihre Erwartungen angepasst haben. Doch die Frage bleibt, ob diese Anpassung ausreicht.

    Eines wird dabei immer deutlicher: Die Fed ist mal wieder als Feuerwehrmann gefragt, um Brände zu löschen, die sie nicht verursacht hat. In den letzten Jahren musste die Fed immer wieder die Märkte tragen. Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Konflikt, Trumps-Zollwahnsinn und jetzt der Iran-Konflikt. Immer wenn sich die amerikanischen Währungshüter kurz vor dem Erreichen ihres Zielkorridors für die Inflation sahen, wurde ihnen ein Strich durch die Rechnung gemacht.

    Bislang konnte die FED die Lage immer noch in Grenzen halten. Und genau hier beginnt eines der größten Probleme. Die Anleger sind einfach zu sorglos, weil sie sich immer wieder darauf verlassen, die US-Notenbank wird die Kuh schon vom Eis bringen. Nicht zuletzt deswegen wurden viele geopolitische Risiken einfach verdrängt. Frei nach dem Motto: Die Fed und die anderen Notenbanken werden es schon richten. 

    Dass dies irgendwann mal nicht mehr der Fall seien könnte, daran verschwendet kaum ein Anleger einen Gedanken. Fest steht jedenfalls: Die Zeit der einfachen geldpolitischen Antworten ist vorbei. Die Federal Reserve steht erneut vor einer ihrer schwierigsten Entscheidungen – und die Märkte unterschätzen womöglich noch immer, wie ernst die Lage tatsächlich ist.

    Und wenn die Fed bei diesem Spagat die falsche Richtung einschlägt, dann dürften viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt werden. Daher sind Anleger gut beraten, trotz aller Verdrängungsmechanismen, ihre Cash-Quote weiter auszubauen. 

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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