RBC stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia nach einer Keynote auf der firmeneigenen Entwicklerkonferenz GTC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Die bis Ende 2027 gestellte Prognose eines Auftragsbestands von über einer Billion US-Dollar liege über seinen Erwartungen, schrieb Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht weiteres Potenzial, da die starke Auftragslage voraussichtlich anhalten werde. Er zeigte sich "beeindruckt von der umfassenden Dominanz" des KI-Chipkonzerns./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:41 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:41 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 158,2EUR auf Tradegate (17. März 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Srini Pajjuri

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00 $ , was eine Steigerung von +36,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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