RBC stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia nach einer Keynote auf der firmeneigenen Entwicklerkonferenz GTC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Die bis Ende 2027 gestellte Prognose eines Auftragsbestands von über einer Billion US-Dollar liege über seinen Erwartungen, schrieb Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht weiteres Potenzial, da die starke Auftragslage voraussichtlich anhalten werde. Er zeigte sich "beeindruckt von der umfassenden Dominanz" des KI-Chipkonzerns./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 158,2EUR auf Tradegate (17. März 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Srini Pajjuri
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Srini Pajjuri
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: USD
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