Der Börsen-Tag
MDAX zündet Rallye: Deutsche Nebenwerte schlagen DAX und Wall Street deutlich
Die Börsen zeigen sich heute überwiegend im Aufwind: Während deutsche Indizes teils kräftig zulegen, hinken die US-Märkte leicht hinterher – mit klaren Gewinnern in der zweiten Reihe.
Foto: Beiersdorf AG
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks haben den Handelstag mit überwiegend freundlicher Tendenz bestritten. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX aktuell ein Plus von 0,49 Prozent auf 23.731,57 Punkte. Damit setzt er seinen Aufwärtstrend moderat fort. Deutlich dynamischer zeigt sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte steigt um 1,29 Prozent auf 29.473,79 Punkte und ist damit heute der stärkste der großen deutschen Indizes. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, legt um 0,45 Prozent auf 16.887,91 Punkte zu und bleibt damit leicht hinter dem DAX zurück. Technologiewerte präsentieren sich ebenfalls fester: Der TecDAX gewinnt 0,96 Prozent auf 3.598,55 Punkte und entwickelt sich damit besser als der DAX, aber schwächer als der MDAX. Insgesamt signalisiert der deutsche Markt eine breite, wenn auch unterschiedlich ausgeprägte Kaufbereitschaft über alle Segmente hinweg. Auch an der Wall Street dominieren positive Vorzeichen. Der Dow Jones steigt um 0,34 Prozent auf 47.088,01 Punkte und zeigt damit eine etwas verhaltenere Entwicklung als der DAX. Der breiter gefasste S&P 500 legt um 0,42 Prozent auf 6.723,45 Punkte zu und bewegt sich damit im Mittelfeld des heutigen internationalen Vergleichs. Im direkten Vergleich fällt auf: Unter den genannten Indizes ist der MDAX heute der klare Gewinner, gefolgt vom TecDAX. DAX, SDAX, S&P 500 und Dow Jones verzeichnen allesamt moderate Gewinne, wobei die US-Indizes etwas hinter der Dynamik der deutschen Nebenwerte zurückbleiben. Insgesamt spiegelt die Entwicklung eine überwiegend positive Stimmung an den Aktienmärkten wider.
DAXIm DAX standen Hannover Rueck (+3,26%), E.ON (+2,88%) und Brenntag (+2,85%) an der Spitze, während MTU Aero Engines (-1,37%), Fresenius (-1,47%) und Beiersdorf (-2,95%) die größten Verluste verzeichneten. Die Gewinner legten damit deutlich stärker zu als die Verlierer fielen, was auf selektive Käufe in Rückversicherern, Energie- und Chemiewerten hindeutet, während Konsum- und Industrieaktien unter Druck gerieten.
MDAXIm MDAX dominierten Sartorius Vz. (+8,92%), Fraport (+6,05%) und Nordex (+5,70%) die Gewinnerliste, gegenüber moderaten Abschlägen bei Bechtle (-1,55%), CTS Eventim (-1,68%) und Delivery Hero (-2,53%). Auffällig sind die kräftigen Kursgewinne bei Biotech/Medtech (Sartorius) und Flughafen- sowie Windkraftwerten, während IT- und Konsumdienstleister etwas schwächer abschneiden.
SDAXIm SDAX ragte Springer Nature mit einem starken Plus von 11,55% heraus, gefolgt von Gerresheimer (+5,95%) und SMA Solar Technology (+5,94%). Dem standen deutliche Verluste bei Elmos Semiconductor (-2,29%), Deutsche Pfandbriefbank (-2,40%) und dem deutlicheren Einbruch bei Energiekontor (-10,05%) gegenüber. Die Bandbreite reicht von spektakulären Anstiegen bei Medien- und Spezialherstellern bis zu heftigen Rücksetzern im kleinen Erneuerbaren- und Finanzsegment.
TecDAXIm TecDAX sind Sartorius Vz. (+8,92%), SMA Solar Technology (+5,94%) und Nordex (+5,70%) die Spitzenreiter; Bechtle (-1,55%), CANCOM SE (-1,74%) und Elmos Semiconductor (-2,29%) liegen am Ende. Tech- und Spezialtechnologiewerte zeigen damit eine zweigeteilte Entwicklung: starke Nischengewinner bei Biotech und erneuerbarer Energie versus moderater Schwäche bei etablierten IT-Dienstleistern und Halbleiterzulieferern.
Dow JonesAm Dow Jones führten Walt Disney (+1,84%), IBM (+1,62%) und Chevron Corporation (+1,38%) die Gewinner an, während Amgen (-1,36%), Boeing (-1,44%) und Honeywell International (-1,77%) die größten Verluste verzeichneten. Defensive und Energiewerte zeigten relative Stärke, während Industrie- und Gesundheitskonzerne eher nachgaben.
S&P 500Im S&P 500 trieben Global Payments (+6,19%), FICO (Fair Isaac Corporation, +5,55%) und Uber Technologies (+5,22%) das Feld an; gegenüber Verlusten bei Corpay (-2,79%), J.B.Hunt Transport Services (-2,83%) und HCA Healthcare (-3,18%). Zahlreiche Tech- und Zahlungsdienstleister profitierten deutlich, während Transport- und Gesundheitswerte zu den Schwächeren gehörten.
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