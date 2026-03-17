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    Eli Lilly - Aktie gerät unter Druck -5,49 % - 17.03.2026

    Am 17.03.2026 ist die Eli Lilly Aktie, bisher, um -5,49 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eli Lilly Aktie.

    Besonders beachtet! - Eli Lilly - Aktie gerät unter Druck -5,49 % - 17.03.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Eli Lilly ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente für Diabetes, Onkologie und Neurowissenschaften spezialisiert hat. Mit starken Marken und globaler Präsenz konkurriert es mit Pfizer und Merck. Einzigartig ist seine Fokussierung auf Forschung und strategische Partnerschaften.

    Eli Lilly Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.03.2026

    Mit einer Performance von -5,49 % musste die Eli Lilly Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Eli Lilly Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,49 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,49 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Eli Lilly, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -10,14 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eli Lilly Aktie damit um -6,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Eli Lilly einen Rückgang von -12,12 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

    Eli Lilly Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,53 %
    1 Monat -8,48 %
    3 Monate -10,14 %
    1 Jahr +14,83 %

    Informationen zur Eli Lilly Aktie

    Es gibt 893 Mio. Eli Lilly Aktien. Damit ist das Unternehmen 728,77 Mrd.EUR € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Eli Lilly

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,62 %. AstraZeneca notiert im Minus, mit -0,30 %.

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    Ob die Eli Lilly Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eli Lilly Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eli Lilly

    -5,66 %
    -6,21 %
    -8,53 %
    -10,07 %
    +14,90 %
    +177,47 %
    +434,27 %
    +1.227,54 %
    +5.202,47 %
    ISIN:US5324571083WKN:858560



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