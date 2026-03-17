Eli Lilly - Aktie gerät unter Druck -5,49 % - 17.03.2026

Mit einer Performance von -5,49 % musste die Eli Lilly Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Eli Lilly Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,49 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,49 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Eli Lilly ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente für Diabetes, Onkologie und Neurowissenschaften spezialisiert hat. Mit starken Marken und globaler Präsenz konkurriert es mit Pfizer und Merck. Einzigartig ist seine Fokussierung auf Forschung und strategische Partnerschaften.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Eli Lilly, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -10,14 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eli Lilly Aktie damit um -6,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Eli Lilly einen Rückgang von -12,12 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

Eli Lilly Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,53 % 1 Monat -8,48 % 3 Monate -10,14 % 1 Jahr +14,83 %

Informationen zur Eli Lilly Aktie

Es gibt 893 Mio. Eli Lilly Aktien. Damit ist das Unternehmen 728,77 Mrd.EUR € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Eli Lilly

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,62 %. AstraZeneca notiert im Minus, mit -0,30 %.

Eli Lilly Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eli Lilly Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eli Lilly Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.