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    Trump kritisiert Nato

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    Brauchen Hilfe in Straße von Hormus nicht mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump kritisiert Nato wegen fehlender Hilfe sofort
    • Trump ist von den Alliierten sehr enttaeuscht mehr
    • Trump fordert Verbuendete zur Sicherung der Schiff
    Trump kritisiert Nato - Brauchen Hilfe in Straße von Hormus nicht mehr
    Foto: Stringer - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Nato für ausbleibende Hilfe bei der Sicherung des Öltransports durch die Straße von Hormus kritisiert. Er sei von den Alliierten enttäuscht, sagte Trump im Weißen Haus. Er glaube, sie begingen einen "törichten Fehler". Zuvor hatte er auf Truth Social geschrieben, dass die Vereinigten Staaten von den meisten Nato-Verbündeten darüber informiert worden seien, dass sie nicht in den US-Militäreinsatz gegen Iran involviert werden wollten. Das Wort Verbündete setzte er dabei in Anführungsstriche.

    Trump: USA hatte wegen eigener Stärke Hilfe nie gebraucht

    Trump schrieb, er wolle nun auf Hilfe der Partner für die Sicherung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus verzichten. "Weil wir solche militärischen Erfolge erzielt haben, "brauchen" oder wünschen wir uns die Unterstützung der NATO-Staaten nicht mehr - DAS HABEN WIR NIE GETAN!". Gleiches gelte für Japan, Australien oder Südkorea, ergänzte er.

    Trump hatte Tage zuvor mit konfrontativen Worten Nato-Verbündete aufgefordert, bei der Sicherung von Öltransporten durch die Meerenge vor Iran zu helfen. Im Iran-Krieg ist die Durchfahrt praktisch zum Erliegen gekommen. Die Ölpreise stiegen auf das höchste Niveau seit Jahren./rin/DP/men




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