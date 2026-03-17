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    News Media Coalition / News Media Coalition (NMC): Strategieerklärung zu ...

    Für Sie zusammengefasst
    • News Media Coalition schuetzt PrimarjournalismusEU
    • Rahmenwerk fordert Zugang Anerkennung Investitionen
    • Journalisten brauchen Schutz Zugang Respekt global
    OTS - News Media Coalition / News Media Coalition (NMC): Strategieerklärung zu ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    News Media Coalition (NMC): Strategieerklärung zu
    Primärquellenjournalismus
    New York (ots) - Die News Media Coalition (NMC), ein Zusammenschluss von Verlagen und nationalen und internationalen Nachrichtenagenturen, hat eine Strategieerklärung im Kampf gegen Desinformation veröffentlicht. Die NMC bezeichnet den Primärquellenjournalismus (Primary Source Journalism, PSJ) als eine Grundlage für das Verständnis aktueller Ereignisse, von Gemeinschaften und der Welt insgesamt. Unter Primärquellenjournalismus versteht die News Media Coalition die alltägliche, unverzichtbare und auf Augenzeugenberichten basierende Nachrichtenbeschaffung durch Reporter, Pressefotografen und Videojournalisten.

    Das "Framework for PSJ" legt neun Bedingungen fest, unter denen die Berichterstattung vor Ort geschehen kann. Dazu gehören: Der Zugang zu berichtenswerten Ereignissen, die Anerkennung des Aufwands und der Investitionen, die hinter der Berichterstattung stehen, sowie die Beseitigung von Hindernissen für eine sich weiterentwickelnde Berichterstattung und Nachrichtenverbreitung.

    "In vielen Kreisen wächst zunehmend die Erkenntnis, dass hochwertiger, origineller Nachrichtenjournalismus eine so wertvolle Ressource ist, dass er durch gezielte Maßnahmen gefördert, unterstützt und gestärkt werden muss", sagte Andrew Moger, Geschäftsführer des NMC. "Primärquellenjournalismus ist der Rohstoff der Wahrheit."

    "Das bedeutet, dass Regierungen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und die Gesellschaft insgesamt dafür sorgen müssen, dass Journalisten vor Ort und in den Redaktionen jede Gelegenheit erhalten, das zu sehen, was sie sehen müssen, den Zugang zu den gesuchten Informationen erhalten und für ihre Arbeit respektiert werden."

    Moger fügte hinzu: "Ein Ende der Herabwürdigung professioneller Nachrichtenjournalisten, ein Ende der Vorstellung, dass die Verbreitung von PR-Material die ganze Geschichte darstellt, und ein Ende der Ausgrenzung von Nachrichtenjournalisten von Nachrichtenereignissen und legitimen Recherchen."

    "Der Widerstand von repräsentativen Organisationen der Nachrichtenbranche in einigen Ländern und in bestimmten Nachrichtenumfeldern ist zu begrüßen. Unter Achtung der Unabhängigkeit der Redakteure ist die NMC der Ansicht, dass es eines stärker vernetzten und ganzheitlichen Ansatzes über Ländergrenzen und Nachrichtenkulturen hinweg bedarf, um den Primärquellenjournalismus zu schützen. Unser Rahmenwerk ist ein Anfang."

    Primärquellenjournalismus bezeichnet die Berichterstattung über berichtenswerte Ereignisse durch ausgebildete Journalisten mit dem Ziel, die Gesellschaft besser zu informieren. Die Erstellung von schriftlichen Berichten, Fotos und Videomaterial setzt voraus, dass Journalisten Nachrichtenereignisse von öffentlichem Interesse miterleben und Zugang zu Informationen darüber erhalten können. Primärquellenjournalismus erfordert besondere journalistische Fähigkeiten und entspricht den Verhaltenskodizes der Branche.

    Über die NMC:

    Die News Media Coalition (NMC) ist eine internationale Branchenorganisation von Nachrichtenverlagen und Anbietern von Nachrichtenagentur-Inhalten, die einen bedeutenden Teil des globalen Nachrichtenmediensektors repräsentiert. Die NMC unterstützt auf dynamische und einzigartige Weise die Content-Strategien dieser Nachrichtenunternehmen, indem sie unabhängige Möglichkeiten der Nachrichtenbeschaffung sichert, dafür sorgt, dass ihre gesetzlichen Rechte an geistigem Eigentum respektiert werden - und willkürliche Regeln in Frage stellt, wie beispielsweise restriktive Akkreditierungsverfahren, die von Veranstaltern von Events von hohem öffentlichem Interesse wie Sport-, Showbusiness-, Kultur- und gesellschaftlichen Veranstaltungen auferlegt werden. So arbeitet die NMC beispielsweise in zahlreichen Ländern weltweit im Rahmen eines strukturierten Dialogs mit Sportverbänden und Veranstaltungsorganisatoren zusammen, um Best-Practice-Vereinbarungen für die journalistische Arbeit ihrer Mitglieder und die Freiheit der Berichterstattung auszuhandeln. Die NMC wurde 2008 in New York gegründet, zunächst mit Unterstützung britischer Verlage und internationaler Nachrichtenagenturen, und arbeitet mit anderen Branchenverbänden der Nachrichtenbranche zusammen, wobei der Schwerpunkt auf den Anforderungen des Primärquellenjournalismus liegt.

    Pressekontakt:

    Andrew Moger, NMC Chief Executive, via:
    E: mailto:andy@newsmediacoalition.org
    Tel: +44 (0) 7836 572273

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182189/6237735 OTS: News Media Coalition






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