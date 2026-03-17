Advanced Gold Exploration beauftragt Market-Maker

TORONTO, ONTARIO – 17. März 2026 / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX; FWB: ZF2; OTC Pink: AUHIF) („Advanced Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zum 11. März 2026 mit Venture Liquidity Providers Inc. („VLP“) eine Vereinbarung über Market-Making-Dienstleistungen (die „Vereinbarung“) abgeschlossen hat, um Market-Making-Dienstleistungen aufzunehmen und so zur Aufrechterhaltung eines geordneten Handelsmarktes für die Stammaktien (die „Stammaktien“) des Unternehmens beizutragen.

Die Market-Making-Dienstleistungen werden von VLP über den registrierten Broker W.D. Latimer Co. Ltd. („W.D. Latimer“) in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der Canadian Securities Exchange und anderen geltenden Gesetzen erbracht. Für diese Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, VLP über einen Zeitraum von 12 Monaten monatlich 5.000,00 C$ zu zahlen. Die Vereinbarung kann jederzeit vom Unternehmen oder von VLP gekündigt werden. Sowohl VLP als auch seine Führungskräfte stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und haben weder direkte noch indirekte Beteiligungen am Unternehmen oder seinen Wertpapieren, noch haben sie das Recht, solche Beteiligungen zu erwerben. Die für die Market-Making-Dienstleistungen erforderlichen Finanzmittel und Stammaktien werden von W.D. Latimer bereitgestellt. Die vom Unternehmen an VLP gezahlte Gebühr bezieht sich ausschließlich auf Dienstleistungen.

VLP ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitz in Toronto, das eine Vielzahl von Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf an der CSE notierten Emittenten anbietet.

über ADVANCED GOLD

Advanced Gold Exploration ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Kupferkonzessionsgebieten in Kanada. Die Kompetenz des Unternehmens liegt in der Identifizierung und dem Erwerb von unterbewerteten Konzessionen, die über bedeutende historische Arbeiten verfügen und deren wirtschaftlichen Wert es seiner Ansicht nach auf dem heutigen Preisniveau verbessern kann. Ziel des Unternehmens ist es, seinen Partnern und Aktionären kurz- und langfristigen Mehrwert zu bieten. Besuchen Sie www.advancedgoldexploration.com für weitere Informationen.